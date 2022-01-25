የኦሮሚያ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት በተለያዩ ሴክተሮች ስኬት ማስመዝገቡን ገለጸ

ጥር 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት በተለያዩ ሴክተሮች ስኬት ማስመዝገቡን የክልሉ መንግስት ገለጸ።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የኦሮሚያ ከተሞች ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ፤ በክልሉ የበጀት ዓመቱን የስድስት ወራት አፈጻጸም አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል።
ኢትዮጵያ በአሸባሪ ቡድኑ ህውሃት በተከፈተባት ጦርነት በርካታ ፈተናዎችን ተጋፍጣ ማለፏን ጠቅሰው፤ በአንድ በኩል አሸባሪውን በመዋጋት በሌላ በኩል ደግሞ በማልማት ውጤቶች ተመዝግበዋል ብለዋል።
በስድስት ወሩ አፈጻጸም በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በኢንቨስትመንት፣ በመሰረተ ልማት ግንባታዎችና ሌሎችም ሴክተሮች ስኬት መመዝገቡን ገልጸው፤ በዓመቱ አጋማሽ በክልሉ ለ612 ሺህ ዜጎች ቋሚ ስራ ለመፍጠር ታቅዶ ከ700 ሺህ በላይ የስራ እድል በመፍጠር ውጤታማ አፈጻጸም መከናወኑን ገልጸዋል።
ይህም አምና ከነበረው ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር የ36 በመቶእድገት ማሳየቱን ጠቁመዋል።
በክልሉ ከ3 ሺህ 500 በላይ የኢንቨስትመንት ጥያቄዎች ቀርበው ከ2 ሺህ ለሚልቁት ፈቃድ የተሰጠው ወደ ባለሃብትነት ለተሸጋገሩ ግንባር ቀደም አርሶ አደሮችና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተር ፕራይዝ አንቀሳቃሾች መሆኑንም ሃላፊው ገልጸዋል።
እነዚህ ፕሮጀክቶችም ያስመገዘቡት ካፒታል 184 ቢሊዮን ብር ሲሆን ለ54 ሺህ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ በአጠቃላይ 4 ሺህ 931 ፕሮጀክቶች ግንባታ በ14 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በጀት ተከናውኗል።
በሀገሪቷ ብሎም በክልሉ ያለው የንግድና የገበያ ስርዓት የተወሳሰበና ረዥም ሰንሰለት ያለው እንደሆነ ያነሱት ሃላፊው፤ ይህን ችግር ለመቅረፍ ሰፊ የጥናትና የቁጥጥር ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
በዚህምከወጪ ንግዱ አኳያ ማኑፋክቸሪንግና ሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎችን ሳይጨምር በግብርና ምርቶች ላይ ብቻ በተደረገ ቁጥጥር 487 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማመንጨት እንደተቻለ አብራርተዋል።
ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ95 ሚሊዮን ዶላር ጭማሪ አለው ብለዋል።