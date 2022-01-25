የኦሮሚያ ክልል ባለፈው አንድ ዓመት የተለያዩ ችግሮችን ተቋቁሞ በትምህርት ዘርፍ ስኬት አስመዝግቧል

ጥር 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ባለፈው አንድ ዓመት የተለያዩ ችግሮችን ተቋቁሞ በትምህርት ዘርፍ ስኬት ማስመዝገቡን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ገለጸ።
በትምህርት ዘርፍ ስኬቶችና ችግሮች ላይ ያተኮረ መግለጫ የሰጡት የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ እንዳሉት፤ ክልሉ ባለፈው አንድ ዓመት የተለያዩ ችግሮችን በመቋቋም በተለይ ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት ረገድ ውጤታማ ተግባራትን አከናውኗል፡፡
በክልሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶችን ተደራሽነትና ደረጃ ለማሻሻል በ5 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ‘ኢፋ ቦሩ’ የተሰኙ 93 ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ ወደ ሥራ አስገብቷል ብለዋል።
ሰባት ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶችም ግንባታቸው ተጠናቆ በትምህርታቸው የተሻሉ ተማሪዎችን ተቀብለው በማስተማር ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል፡፡
የክልሉን ህዝብ በማስተባባርም በ13 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ከ2 ሺህ 600 በላይ መዋዕል ህጻናት መገንባት መቻሉንም ጠቁመዋል።
በአዲስ አበባ በ105 ትምህርት ቤቶች ውስጥ 50 ሺህ ተማሪዎች በ’አፋን ኦሮሞ’ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
የኢትዮጵያን አንድነትና ትስስር የበለጠ በሚያጠናክር መልኩ በኦሮሚያ አጎራባች ክልሎች የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች በ’አፋን ኦሮሞ’ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ መደረጉንም ነው የገለጹት፡፡
የክልሉ መንግሥት ለትምህርት ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራም የአሸባሪው ህወሃት ተላላኪ የሆነው አሸባሪው ሸኔ በትምህርት ተቋማት ላይ ውድመት እያደረሰ መሆኑንም አብራርተዋል፡፡
ቡድኑ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች “163 ትምህርት ቤቶችን ሙሉ በሙሉ አውድሟል፤ በ756 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የትምህርት ቁሳቁሶችን ደግሞ ዘርፏል” ነው ያሉት የቢሮው ኃላፊ።
በዚህም 325 ሺህ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዲሁም 5 ሺህ 227 መምህራን ከስራ ገበታ ውጭ ሆነዋል ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት በአሻባሪው ቡድን ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው፤ በመሆኑም የጥፋት ቡድኑ አባላት እጃቸውን ለጸጥታ ኃይሎች እንዲሰጡ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡
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