በኢትዮጵያ የደረቅ ወደብ ልማትና አገልግሎት ላይ የግሉን ዘርፍ ለማሳተፍ ዝግጅት እየተደረገ ነው

ጥር17/2014/ኢዜአ/ በኢትዮጵያ የደረቅ ወደብ ልማትና አገልግሎት ላይ የግሉን ዘርፍ ለማሳተፍ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ገለጸ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚኒስቴሩን 2014 ዓ.ም ስድስት ወራት አፈጻጸም ገምግሟል።
በመድረኩ የቋሚ ኮሚቴ አባላት በመልካምና በእጥረት ባነሷቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ፤ ዘርፉን በአንድ ተቋም ብቻ ማካሄድ አዋጭ እንዳልሆነ በጥናት ተለይቷል ብለዋል።
በመሆኑም ጥናቱን መነሻ በማድረግ በወደብ ልማቱ ላይ የአገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶችን የደረቅ ወደብ ልማትና አገልግሎት ላይ ማሳተፍ የሚያስችል ሥራ እየተከናወነ ስለመሆኑ አብራርተዋል።
የባለሃብቶች ተሳትፎ በህግ ማዕቀፍ እንዲደገፍ ለማድረግ ህግ መጽደቁን ጠቁመው አሁን ካሉት በተጨማሪ ባለሃብቶች ወደቦችን እንዲያለሙ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ ስምንት ደረቅ ወደቦች እንዳሉ ጠቅሰው ባለሃብቶቹ በወደቦቹ ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ ሀገሪቱ የቴክኒክ እውቀት እንድታገኝ የሚያግዝ መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አገልግሎቱን ለማዘመን የተለያዩ አሰራሮችን እየዘረጋ ሲሆን የመረጃ ልውውጡን ዘመናዊ ለማድረግም ዘመናዊ የመረጃ ማዕከል ወደ ሥራ ማስገባቱን ተናግረዋል።
ባለፉት ስድስት ወራት ከጂቡቲ ወደብ በተጨማሪ የታጁራና በርበራ ወደቦችን በመጠቀም ወጪ በመቀነስ የነበረውን እንቅስቃሴም ሚኒስትሯ አስረድተዋል።
ለአብነትም ከ731 ሚሊዮን ቶን በላይ ጭነት በታጁራ ወደብ በመስተናገዱ 31 ነጥብ 1 ሚሊዮን ብር ማዳን መቻሉን ገልጸዋል።
ከዚህ ባሻገርም ወጪ እቃዎች 65 በመቶ በአገር ውስጥ በኮንቴነር እንዲታሸጉ መደረጉን የገለጹት ሚኒስትሯ በዚህም 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ዶላር ማዳን መቻሉን ጠቁመዋል።
በዘርፉ ወጪን ለመቆጠብ በተከናወኑ ተግባራት ባለፉት ስድስት ወራት 535 ሚሊዮን ብር ማዳን እንደተቻለ አስረድተዋል።
የባቡር አገልግሎቱ የኤሌክትሪክ አቅርቦት እጥረት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና የጸጥታ ችግሮች እንዳጋጠሙት ለቋሚ ኮሚቴው አስረድተዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር እሸቱ ተመስገን፤ ሚኒስቴሩ ዘርፉን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር መጣሩን አድንቀው ለችግሮች ዘላቂ እልባት ለመስጠት የጥናት ማዕከል ያስፈልገዋል ብለዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ በበኩላቸው በተሽከርካሪ አደጋ የሚሞቱ ሰዎችን ቁጥር ለመቀነስ የአሽከርካሪ ብቃትና ሥነ ምግባር ላይ በልዩ ትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
በትራንስፖርት ዘርፍ ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ ህገ ወጦች ስላሉ በቀጣይ ጥብቅ የማስተካከያ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል።