ሁሉ አቀፍ የገጠር ተደራሽ መንገድ ግንባታ በልዩ ትኩረት ሊከናወን ይገባል

ሶዶ፤ጥር 17፣ 2014 (ኢዜአ)፡ ሁሉ አቀፍ የገጠር ተደራሽ መንገዶችና ድልድይ ግንባታ በልዩ ትኩረት ሊከናወን እንደሚገባ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አስገነዘቡ።
በደቡብ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የተዘጋጀ የሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ ልማት (ዩራፕ) ዘርፍ ክልል አቀፍ የንቅናቄ መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ እየተካሄደ ነው።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በመድረኩ ላይ እንደገለጹት የመንገድ ልማት ዘርፍ በሀገር አቀፍና በክልል ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው።
በተለይም የገበያ ትስስርን በማሳለጥ ረገድ ለሀገር ዕድገትና ለዜጎች ተጠቃሚነት ጉልህ ሚና ያላቸው የሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድና ድልድይ ግንባታ ስራዎች ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው መሆኑን አብራርተዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት የገጠር ማስፋፊያ መንገዶች ላይ የሚታዩ የጥራት ችግሮችን ለመቅረፍ በተደረገ ጥረት በርካታ ቁጥር ያላቸው መንገዶች ወደ ስራ መግባታቸውን ተናግረዋል።
ያልተጠናቀቁ የመንገድ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ወደ ስራ እንዲገቡ ጥረት መደረጉን አስታውቀዋል።
በፌዴራል መንግስት በተቀመጠው አቅጣጫና በተሰጠ ትኩረት ከፍተኛ በጀት ተመድቦ ወደስራ መገባቱን ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳደሩ፤ አቅጣጫውን ተከትሎ የፋይናንስ ችግሮች ቢቀረፉም የስራ ተቋራጮች በገቡት ውል መሠረት ስራቸውን አለማጠናቀቃቸው ስራውን ፈታኝ ማድረጉን ጠቁመዋል።
ወቅታዊ የፀጥታ ችግሮችን ተከትሎ በገጠር አገናኝ መንገዶች ላይ የሚስተዋሉ ብልሽቶችን መልሶ የመገንባት ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የመንገድ ዘርፉ ከፍተኛ የሀገር ሃብት የሚፈስበት መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ፤ የተጀመሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ተገንብተው ለአገልግሎት እንዲውሉ የሁሉም አካል ርብርብ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የደቡብ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር አበባየሁ ታደሰ በበኩላቸው በተያዘው የበጀት ዓመት የተጀመሩ የመንገድ ስራዎችን ለማጠናቀቅና የተበላሹ መንገዶችን ለመጠገን እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት 10 ሺህ 800 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የመንገድ ተጠግኖ መጠናቀቁን ተናግረዋል።
በሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ ልማት ከ1 ሺህ ኪሜ በላይ የሚሸፍን መንገድ በግንባታ ላይ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመድረኩ ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፤ የዞንና የልዩ ወረዳ አስተዳዳሪዎችና ሌሎች አመራሮች ተገኝተዋል።
በመድረኩ የሴክተሩ እቅድ አፈጻጸምና በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ውይይት እንደሚደረግ የወጣው መርሀ ግብር አመላክቷል።