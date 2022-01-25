የአርብቶ አደሩን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ተግባራት እየተከናወኑ ነው

ጥር 17/2014 (ኢዜአ ) የአርብቶ አደሩን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ፡፡
ፕሬዚዳንቷ ይህን የገለጹት 18ኛው የአርብቶ አደር ቀን በአዳማ እየተከበረ ባለበት መርሃ ግብር ነው፡፡
በዓሉ ኢትዮጵያ በታሪኳ ገጥሟት የማያውቀውን ችግር በተጋፈጠችበት ወቅት መከበሩ ልዩ እንደሚያደርገው ገልጸዋል ፕሬዚዳንቷ።
የአርብቶ አደሩን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም አንስተዋል፡፡
ለዚህም መንግሥት ለአርብቶ አደሮች ትኩረት በመስጠት ተጠቃሚ የሚያደርጓቸውን ፖሊሲዎች ማውጣትን ጨምሮ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር እንዲቋቋም ማድረጉን ጠቅሰዋል፡፡
የማኅበረሰቡን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ እና የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመንገድ፣ የአየር ትራንስፖርት እና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ መሆኑንም አክለዋል።
በሌላ በኩል በኦሮሚያ፣ በሶማሌ እና በደቡብ ክልሎች የተከሰተውን ድርቅ ለመከላከል የሁሉም ርብርብ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል።
የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትሯ ኢንጅነር አይሻ መሀመድ በበኩላቸው፤ ከአገራዊ ለውጡ በኋላ መንግሥት የአርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል፡፡
የአካባቢውን የመልማት ፍላጎት ለሟማላትና የተለያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥም ወደ ትግበራ መገባቱንም አመልክተዋል።
በአካባቢዎቹ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ድርቅ ለመከላከል የከርሰ ምድርና የገፀ ምድር ውሃዎችና የተፋሰስ ልማት ስራዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
19ኛው የአርብቶ አደር ቀን በዓል በአፋር ክልል የሚከበር በመሆኑ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ኤሌቦ አቡበከር አዘጋጅነቱን ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ተረክበዋል፡፡