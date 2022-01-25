ጥር 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ በሶማሌ ክልል በድርቅ ከተጠቁ አካባቢዎች አንዱ የሆነውን ቀብሪበያህን ጎበኙ።
“ዛሬ ጠዋት በሶማሌ ክልል በድርቅ ከተጠቁ አካባቢዎች አንዱ የሆነውን ቀብሪበያህን ጎብኝተናል፤ በቀብሪበያህ በድርቁ ምክንያት ተፈናቅለው ዕርዳታ የሚያስፈልጋቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ይገኛሉ” ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማኅበራዊ ትስስር ገፃቸው ላይ ባሰፈሩት መልዕክት፡፡
“መንግሥት የውሃ ቦቴዎች፣ ምግብ የእንስሳት መኖ እና ነፍስ አድን መድሃኒትን ጨምሮ የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ያቀርባል፤ በሂደትም በክልሉ የተጀመሩትን የአነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አጠናክረን እንቀጥላለን፤ ይህም በቆላማ አካባቢዎች ያለውን የውሃ አጠቃቀም በማሳለጥ ወደፊት ሊከሰት የሚችልን ድርቅ ይከላከላል” ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፡፡
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