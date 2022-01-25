ጀርመን በግጭት ምክንያት ትምህርት ላቋረጡ ህጻናትና ታዳጊዎች የሚውል የ200 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ አደረገች

ጥር 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) ጀርመን በመላው አለም በግጭት ቀጠናዎች ትምህርታቸውን ለቋረጡ ህጸናትና ታደጊዎች የሚውል ተጨማሪ የ200 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ማድረጓን ኤጁኬሽን ካንኖት ዌይት ገለጸ።
ጀርመን ያደረገችው ድጋፍ ለኤጁኬሽን ካንኖት ዌይት በአጠቃላይ የለገሰችውን የገንዘብ መጠን ከ318 ሚሊዮን ዩሮ በላይ እንዳደረሰው ተገልጿል።
የጀርመን የኢኮኖሚ ትስስርና ልማት ሚኒስትር ሴቫንጃ ሹልዘ በድጋፉ ወቅት እንዳሉት፤ ሀገራት በግጭት ምክንያት ትምህርታቸውን ላቋረጡ ታዳጊዎችና ህጻናት ከፍተኛ ድጋፍ እንዲያደርጉ የጀርመን መንግስት ጠንካራ መልዕክት ማስተላለፍ ይፈልጋል።
በግጭት ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ህጻናትና ታዳጊዎች የተሻለ ድጋፍ እንዲያገኙ፣ የመማር ፍላጎታቸው እንዲሟላና ሰብአዊ መብቶቻቸው እንዲጠበቁ በአለም አቀፍ ደረጃ ዘመቻ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
ጀርመን አሁን ያደረገችው ድጋፍ የዚሁ አካል መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ ትምህርት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወንዶችና ሴቶች ህጻናትን ከድህነት በማውጣት የተሻለ ሕይወት እንዲመሩ የሚያስችል ቁልፍ መንገድ እንደሆነም አስታውሰዋል።
የአሁኑ የጀርምን ድጋፍ ኤጁኬሽን ካንኖት ዌይት በመላው አለም በትምህርቱ ዘርፉ እያደረገ ያለውን ድጋፍ ከ1 ነጥብ 1 ቢሊዮን ዶላር በላይ አድርሶታል ተብሏል።
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ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼