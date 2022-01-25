ቢሮው በአማራ ክልል የወደሙ የትምህርት ተቋማትን ስራ ለማስጀመር የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ

ባህር ዳር ፣ ጥር 16/2014(ኢዜአ) የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ በአማራ ክልል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን የወደሙ የትምህርት ተቋማትን ስራ ለማስጀመር የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነትና የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አደረገ።
የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሙሴ ጋጂትና የማናጅመንት አባላት ድጋፉን ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተገኝተው አስረክበዋል።
አቶ ሙሴ በወቅቱ እንዳሉት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ያደረሰው መጠነ ሰፊ ጉዳት የመላ ኢትዮጵያዊያን ጉዳት ነው።
በተለይ በክልሉ ትልቅ ውድመት የደረሰበትን የትምህርት ዘርፍ መልሶ በማቋቋም አገልግሎቱን ለማስጀመር በሚደረገው ጥረት የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ ድጋፉን እንደሚያጠናክር ተናግረዋል።
ቢሮው በዛሬው እለት 1 ሚሊዮን 177 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብና 350 ሺህ ብር ዋጋ ያላቸው የተማሪዎች የደምብ ልብስ፣ የምግብና ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጉን አስታውቀዋል።
ድጋፉ በክልሉ የወደሙ ተቋማትን በመተባበርና በአንድነት መልሶ ማቋቋም እንደሚቻል ለማሳየት የተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ድጋፉ በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ሙሴ አስታውቀዋል።
“ወራሪው የህወሓት ቡድን በአማራ ክልል በትምህርት ተቋማት ላይ ሰፊና ዘግናኝ በሆነ መንገድ ጥፋትና ዝርፊያ ፈጽሟል” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ሙላው አበበ ናቸው።
ቡድኑ ትምህርት ቤቶችን ማውደሙ ሳይበቃው የቀብር ቦታ በማድረግ የጭካኔ ተግባር መፈጸሙን ገልጸው፣ የተጎዱ ትምህርት ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና ለማደራጀት ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቶቹ ወደሥራ እንዲገቡ ለማድረግ እየተደረገ ባለው ጥረት የጋምቤላ ክልል ትምህርት ቢሮ ያደረገው ድጋፍ አጋዥ በመሆኑ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ቀደም ሲል የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ ከፍተኛ የክልሉ አመራሮች በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም የሚያግዝ ድጋፍ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው።