የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት ሊበቁ ይገባል

አዳማ ፣ ጥር 16/2014(ኢዜአ)በኦሮሚያ ክልል በተሞች የሚከናወኑ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃት እንዳለባቸው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የከተሞች ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ አስገነዘቡ።
በአቶ አዲሱ የተመራ ቡድን በአዳማ ከተማ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎችን እየጎበኘ ነው።
አቶ አዲሱ በዚሁ ወቅት እንዳሉት በክልሉ ከተሞች የሚገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ከጥራት መጓደልና ከግንባታ መጓተት የተነሳ ተጨማሪ ወጪ ከማስከተል ባለፈ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ይነሳባቸዋል።
የክልሉ መንግሥት በፕሮጀክቶች የሚስተዋለውን የጥራትና የግንባታ መጓተት ችግሮች ለመፍታት ጠንካራ ክትትል እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
ጉብኝቱ በፕሮጀክቶች ላይ የሚታዩ ተጨባጭ ችግሮችን በመለየት ፈጣን ማስተካከያዎችን ለመውሰድ ያለመ መሆኑን ተናግረዋል።
የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ በተቀመጠላቸው ጊዜ ተጠናቀው ለሕዝብ አገልግሎት መዋል እንዳለባቸው አቶ አዲሱ አሳስበዋል።
ጉብኝቱ በአዳማ ከተማ በሥራ ዕድል ፈጠራ፣ በቴክኖሎጂ፣ በአገልግሎት አሰጣጥና በመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ከተከናወኑት ተግባራት ልምድ ለመቅሰም የተዘጋጀ መሆኑ ተመላክቷል ።
በጉብኝቱ ላይ ከ21 ዞኖችና ከ19 ከተሞች የተውጣጡ አመራሮች ተሳትፈዋል።