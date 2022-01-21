በኅብረተሰብ ተሳትፎ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር በሚልቅ መሬት የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ እየተከናወነ ነው

አዲስ አበባ ፣ ጥር 13/2014(ኢዜአ) በዘንድሮ የኅብረተሰብ ተሳትፎ ስራ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር የሚበልጥ መሬት ላይ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ግብርና ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ በኦሮሚያ፣ በአማራና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተጀመረው የተፋሰስ ልማት ስራ በነገው ዕለት በደቡብ ክልል እንደሚጀመርም አስታውቋል።
በተያዘው ወር የመጀመሪያ ሣምንት የተጀመረው የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ “የአየር ንብረት ለውጥንና ሠላማችንን በተባባረ ክንድ” በሚል መሪ ሃሳብ እየተካሄደ ይገኛል።
በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና አጠቃቀም ዳይሬክተር ተፈራ ታደሰ እንደገለጹት በየዓመቱ ጥር ላይ የሚሰራው የተፈጥሮ ሃብት ስራ በቂ ዝግጅት ተደርጎበታል።
የተፈጥሮ ሃብት መመናመንና መራቆትን በመቀነስ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችለው ተግባር በአብዛኛው የአገሪቷ አካባቢዎች እንደተጀመረም ገልጸዋል።
በሁሉም ክልሎች የሚካሄደው የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ ከስልጠና ጀምሮ በቂ ዝግጅት ተደርጎበታል ብለዋል።
በኦሮሚያ፣ በአማራና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተጀመረው የተፋሰስ ልማት ስራም በነገው ዕለት በደቡብ ክልል የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በተገኙበት እንደሚካሄድ፤ በሌሎች ክልሎችም በቀጣይ ቀናት እንደሚጀመር ጠቁመዋል።
ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ ከሚከናወነው የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ በተጨማሪ ቀድመው በተሰሩ በ1 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የማደስ ስራ እንደሚተገበር ተናግረዋል።
የአፈርና ውሃ ጥበቃ እና የደን ተከላ ሥራዎች አገሪቷ ለአየር ንብረት ለውጥ አደጋ እንዳትጋለጥና የድርቅና የጎርፍ አደጋዎች እንዳይከሰቱ አስተዋጽኦው የጎላ ነው ብለዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ዘንድሮ በአገር ህልውና ማስከበር የተገኘውን ድል ሕዝብን ለረሃብና ለችግር እየዳረገ ባለው በአየር ንብረት ለውጥ ለመድገም እየተሰራ ነው።
በኅብረተሰብ ተሳትፎ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራው በየቀኑ ከ13 ሚሊዮን የሚልቁ ዜጎች የሚሳተፉበት እንደሚሆን አቶ ተፈራ ተናግረዋል።
በምስራቅ አፍሪካ ከሰሃራ በረሃ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የድርቅ ስጋት እንዳለ ይነገራል ያሉት ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያ ችግሩን አስቀድማ በመረዳት ለአረንጓዴ ልማት አሻራና ለተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ነው ብለዋል።
ኅብረተሰቡ በዘንድሮ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራ በስፋት በመሳተፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዝም ጥሪ አስተላልፈዋል።
በአገሪቷ ባለፉት ዓመታት የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራው ከተጀመረ ወዲህ የተራቆቱ ተራሮች አገግመዋል፤ ጠፍተው የነበሩ እጽዋትም እንደገና በመታየታቸው የአካባቢያቸው ልምላሜ ተመልሷል ብለዋል።