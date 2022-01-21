ዳያስፖራው በልማት በመሳተፍ ራሱንና ወገኑን በዘላቂነት ተጠቃሚ ማድረግ አለበት- አስተዳደሩ

ጎንደር፤ ጥር 13/2014 (ኢዜአ)፡ የዳያስፖራው ማህበረሰብ በድጋፍና በዲፕሎማሲው ያሳየውን ተሳትፎ ልማትን በማረጋገጥ መድገም እንዳለበት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ገለጸ።
የከተማ አስተዳደሩ የጥምቀት በዓልን በጎንደር ለማክበር ለመጡ የዳያስፖራ አባላት በህልውና ዘመቻው ላበረከቱት አስተዋጽኦ የምስጋና መርሐ-ግብር ትናንት ምሽት አካሂዷል።
የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ በመርሐ-ግብሩ ላይ እንደገለጹት ዳያስፖራው የህልውና ዘመቻው የመጀመሪያው ምዕራፍ በስኬት እንዲጠናቀቅ ጉልህ ሚና ተጫውቷል።
በግንባር ለሚገኘው የጸጥታ ሃይል የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የመድሃኒትና ሌሎች ድጋፎችን ከማድረጉ ባሻገር ጉዳት የደረሰባቸውን ቤተሰቦች የማገዝ ሚናቸው የጎላ መሆኑን አመልክተዋል።
“በተለይም የአንዳንድ ምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነትና የተሳሳተ እይታ ለማስተካከል “በኖሞር” በቃ እንቅስቃሴ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ በጎንደር ከተማ አስተዳደርና ህዝብ ስም አመሰግናለሁ” ብለዋል።
”በከተማዋ በኢኮኖሚው ዘርፍ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን በማስፋፋት ራሳችሁን ከመጥቀም ባሻገር ለወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ የስራ እድል በመክፈት አሻራችሁን እንድታስቀምጡ እጋብዛለሁ” ብለዋል።
ጎንደርና አካባቢው የተፈጥሮ፣ ሰው ሰራሽና እምቅ የባህል ቅርስ ባለቤት መሆኑን የጠቀሱት አቶ ዘውዱ፤ የዳያስፖራ አባላት በትላልቅ ሆቴሎች፣ ሎጅዎች፣ የሪል ስቴትና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታ እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።
በትምህርት፣ በጤና ተቋማትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታ በመሳተፍ የሀገርን ኢኮኖሚ ከመገንባት ባሻገር ህብረተሰቡን ለማገልገል መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በከተማ አስተዳደሩ የሚስተዋሉ የቢሮክራሲና ሌሎች ተያያዥ ችግሮችን በማረም ለሚያቀርቡት ጥያቄ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉን አቶ ዘውዱ አረጋግጠዋል።
የዳያስፖራ አባላቱም ለልማት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መሰናክሎች ቢያጋጥማቸው እንኳ ለእናት አገራቸው ሲሉ በችግሮች ሳይበገሩ ወደ ልማት መግባት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በጎንደር ከተማ ትናንት ምሽት በተካሄደው የምስጋና መርሐ-ግብር ላይ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ዳያስፖራዎች መሳተፋቸው ተመላክቷል።