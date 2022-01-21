የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የልማት ፕሮጀክቶችን እየጎበኙ ነው

ሀዋሳ ጥር 14/2014 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በክልሉ በዚህ ዓመት የተጠናቀቁና በግንባታ ላይ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶችን እየጎበኙ ነው ።
በጉብኝቱ ለሀገራዊ ጥሪው ምላሽ ለመስጠት ወደ ሀገር ቤት የገቡ ዳያስፖራዎችንና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በመሳተፍ ላይ ናቸው።
ርዕሰ መስተዳድሩ ሲዳማ በክልልነት ከተደራጀ በኋላ የሕዝብን መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚመልሱ የመንገድ ፣ የውሃ ፣ የጤናና ሌሎች የመሠረተ ልማት ሥራዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በተለይ የመንገድ ፕሮጀክቶች የህዝቡን ማህበራዊ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ባሻገር ወረዳዎችንና ከተሞችን እርስ በእርስ በማስተሳሰር ኢኮኖሚያዊ ቁርኝትን ለማሳለጥ በሚያመች መልኩ ታሳቢ ተደርገው እየተገነቡ መሆኑን ተናግረዋል ።
በአሁኑ ወቅት በቦሪቻ ወረዳ ተሰርቶ የተጠናቀቀውን የ 8 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ፕሮጀክት እየጎበኙ ሲሆን፤ በቀጣይ በደራራ ፤ በሎካ አባያ ፤ በአለታ ጩኮና ሌሎች ወረዳዎች የተጠናቀቁና በሥራ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።