የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ ይዞታው ባሻገር ማህበራዊ እሴቱ የጎላ ነው

ጥር 11 ቀን 2014 (አዜአ) የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ ዳራው ባሻገር ማህበራዊ እሴቱ የጎላ ነው ሲሉ የበዓሉ ታዳሚዎች ገለፁ፡፡
የ2014 የጥምቀት በዓል በጃንሜዳ ብጹዐን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ዘማሪያን እና በርካታ ምዕመናን በተገኙበት ተከብሯል።
የአገር ጥሪን ተቀብለው ከተለያዩ የአለም ሃገራት ወደ አገራቸው የገቡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የበዓሉ ድምቀት ሆነው በጋራ ማክበር መቻላቸው ልዩ እንደሚያደርገው ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል አቶ መንበሩ ድልአድርጌ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው በዓልን ማክበር መቻላቸው ደስታ እንደፈጠረላቸው ገልጸው፤ በዓሉ ያለልዩነት ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች በአንድነት የሚያከብሩት በመሆኑ የመንፈስ ሃሴት ይፈጥራል ይላሉ፡፡
“ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም” እያሉ ለሚጮሁ የውጭ ሃይሎች ሁሉ ምላሽ የሚሰጥ የህዝብ ማእበል በተገኘበት በአሉ በድምቀት መከበሩ ደግሞ ልዩ እንደሚያደርገው ገልፀዋል፡፡
በዓሉ ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር በአደባባይ በአንድነት የሚከበር በመሆኑ ማህበራዊ እሴቱ የጎላ እንደሆነም ነው ያነሱት፡፡
አርቲስት ንብረት ገላው በበኩሉ“የጥምቀት በዓል ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ ያስመዘገበችው ቅርስ እንደመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ የሚያከብረው አንድነቱ የሚያጠናክርበት በዓል ነው” ሲል ይገልጻል።
“በዓሉ በአለም አደባባይ ባህላችንና አብሮነታችን የምንገልፅበት ትልቅ አውድ እንደመሆኑ መጠን በስነመለኮት ደረጃ የአምልኮ መገለጫ ሲሆን ለሌሎች እምነት ተከታዮች ደሞ ቅርሳቸው ነው” ብሏል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን የገዳማት አስተዳደር መምርያ ምክትል ሃላፊ መልአከ ህይወት ቆሞስ አባ ወ/ጊወርጊስ ታዬ በበኩላቸው እንደገለፁት የጥምቀት በአል የሰው ልጅ የእዳ ደብዳቤ የተቀደደበትና የእግዚአብሄር ልጅነት የተገኘበት በዓል ነው፡፡
የሰው ልጆችም ተምሳሌትነቱን በመውሰድ ልዩነት የሚፈጥሩ ነገሮችን በማራቅ በይቅር ባይነትና በአንድነት ልንቆም ይገባል ብለዋል፡፡
በዓሉ ከእምነቱ ተከታዮች ባሻገር ለአለም ህዝቦች ሁሉ ታሪካዊ ቅርስ ሆኖ እየተከበረ ይገኛል ብለዋል፡፡
ቆሞስ አባ ወ/ጊዮርጊስ በዓሉ ከሃይማኖታዊ ዳራው ባሻገር ለሃገር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው አንስተው ከማህበራዊ እሴቱ ትልቅነትና በበዓሉ ለመታደም ለሚመጡ የውጭ ሃገር ዜጎች ለሃገር ኢኮኖሚ ትልቅ አስተዋፅኦ እንዳለው በማሳያነት አንስተዋል፡፡