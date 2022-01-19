በአሉ ከጨለማ ወደ ብርሀን በተሻገርንበት ማግስት መከበሩ ልዩ ያደርገዋል– የሰቆጣ ነዋሪዎች

ሰቆጣ ጥር 11/2014 (ኢዜአ ) ”የዘንድሮ የጥምቀት በዓል አሸባሪው የህወሀት ወራሪ ሀይል ጥሎብን ከነበረው ጨለማ ወደ ብርሀን በተሻገርንበት ማግስት መከበሩ ከወትሮው ልዩ ያደርገዋል ” ሲሉ የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በሰቆጣ ከተማ የጥምቀት በአል በድምቀት እየተከበረ ነው።
በበዓሉ ከታደሙ የሰቆጣ ነዋሪዎች መካከል አቶ ተስፋዬ ብርሃኑ ለኢዜአ እንደገለፁት የሽብር ቡድኑ ከተማዋን በመወረረበት ወቅት ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በአላት እንዳይከበሩ ከልክሎ ቆይቷል።
በዚህም የተለያዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክዋኔዎችን ምእመኑና ህዝቡ በሚፈልገው መልኩ ማክበር ሳይችል መቆየቱን ገልፀዋል።
ከተማና አካባቢው ከሽብር ቡድኑ ነፃ በመውጣቱ የጥምቀት በአል በደመቀ መልኩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን ጠበቆ እየተከበረ መሆኑን ተናግረዋል።
“የዘንድሮው የጥምቀት በዓል ከነበርንበት ጨለማ ወደ ብርሀን በተሻገርንበት ማግስት በመከበሩ ከወትሮው ልዩ ያደርገዋል” ሲሉ ገልጸዋል ።
“በአሉ ከነበርንበት ጭንቅና መከራ ተላቅቀን የምናከብረው የብርሃናችን ምልክት ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
በዓሉ በሰላም ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ሰላም በማስከበር የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡም አስታውቀዋል።
ወጣት ቃልኪዳን ጥጋቡ በበኩሏ የጥምቀት በአል በድምቀት ማክበር በመቻሏ እንዳስደሰታት ነው የተናገረችው።
ቀደም ሲል የአሸባሪው ቡድን በፈፀመው ወረራ በርካታ ፈተናዎች እንደነበሩ ጠቅሳ “በከተማው የጥምቀት በዓል በነጻነትና ደማቅ በሆነ መልኩ መከበሩ ለኛ ይህ እለት ከጨለማ ወደ ብርሃን የተሸጋገርንበት ነው” ብላለች።
ወጣት ቃልኪዳን “ለዚህ ላበቁን ሁሉ አመሰግናለሁ፤ የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩሌን እወጣለሁ ” ስትል ገልጻለች።
የሰቆጣ ከተማ ከሽብር ቡድኑ ነጻ በመውጣቱ የጥምቀት በዓል በድምቀት እየተከበረ ይገኛል።