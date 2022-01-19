የጥምቀት በዓል የሚከበረው በአንድነት፣ በፍቅርና በመተሳሰብ ለኢትዮጵያ የሰላም ተምሳሌትነትን በማሳየት ነው

ጥር 11/2014/ኢዜአ/ የጥምቀት በዓል የሚከበረው በአንድነት፣ በፍቅርና በመተሳሰብ ለኢትዮጵያ የሰላም ተምሳሌትነትን በማሳየት መሆኑን የጠቅላይ ቤተክህነት ስራ እስኪያጅ፣ የአርሲና የምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ያሬድ ተናገሩ።
የጥምቀት በዓል በአዲስ አበባ ጃንሜዳ በደማቅ ሁኔታ ሲከበር የጠቅላይ ቤተክህነት ስራ እስኪያጅ፣ የአርሲና የምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ያሬድ መልእክት አስተላልፈዋል።
በመልእክታቸውም በዓሉ በአንድነትና በፍቅር የሚከበር የሰላም ምሳሌ ስለመሆኑ ዓለም አይንና ጆሮ በመስጠት በአንክሮ ይከታተለዋልም ነው ያሉት።
ታቦታቱ ወደ ጥምቀተ ባህሩ በመውረድ ምዕመናኑን ይባርካሉ፤ የኢየሱስ ክርስቶስን ትህትና፣ የሰላምና የፍቅር ባለቤት መሆኑንም ያሳያሉ።
ምእመናንም ሰላምን፣ አንድነትና ፍቅርን በማሳየት በአንድ ላይ ተሰባስበው ፈጣሪያቸውን በማመስገን የሚያከብሩት መሆኑን ብጹዕ አቡነ ያሬድ ገልጸዋል።
ህዝበ ክርስትያኑ በአንድነት ተሰባስቦ በሚያምርና በልዩ ድምቀት ማክበሩም በዓሉን ከዓለም ልዩ እና ድንቅ አድርጎታል ነው ያሉት።
ያለፉት ዓመታት ዓለም በርካታ ፈተና ያሳለፈችበት መሆኑን አስታውሰው ኢትዮጵያም በወረርሽኝና በተለያዩ ችግሮች ስትፈተን መቆየቷን ተናግረዋል።
የተከሰቱ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮችን በፅናት በማለፍ ለአገር ሰላም፣ ልማትና አብሮነት በጋራ መቆም ችለናል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በተለያዩ ችግሮች ፈተና ቢገጥማትም መሰረቷ አይናጋም፤ አብሮነታችንም አይሸረሸርም ነው ያሉት።
ከየአቅጣጫው ወደ ኢትዮጵያ የሚሰነዘሩ ተጽዕኖዎች እየከሰሙ ይሄዳሉ እንጂ የህዝቦቿን አንድነት፣ ፍቅርና ሰላም ሊያናጋና ሊያፈርሰው አይችልም ብለዋል።
በመልእክታቸው ሁሉም የሚጠበቅበትን ኃይማኖታዊና ታሪካዊ ኃላፊነት በመወጣት የጥምቀት በዓልን ስርዓትና ትውፊት ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ይገባል ብለዋል።
በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስ እና የባህል ተቋም (ዩኔስኮ) የተመዘገበው የጥምቀት በዓል በአዲስ አበባ በጃንሜዳ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል።