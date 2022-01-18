ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታና ወረርሽኝን ሁሉን አቀፍ ዝግጁነትና ምላሽ በመስጠት በጋራ መከላከል ይገባል

ጥር 10/2014/ኢዜአ/ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታና ወረርሽኝን ሁሉን አቀፍ ዝግጁነትና ምላሽ በመስጠት በጋራ መከላከል እንደሚገባ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናገሩ፡፡
”ዓለም አቀፍ የአንድ ጤና ቀን” በኢትዮጵያ ለ4ኛ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ6ኛ ጊዜ ተከብሯል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ፤ እለቱን በማስመልከት መልእክት አስተላልፈዋል።
በመልእክታቸውም የህዝብና የመንግስትን ሁሉን አቀፍ ዝግጁነትና ምላሽ አሰጣጥን በማጠናከር ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታና ወረርሽኝን በጋራ መከላከል ይገባል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ብሄራዊ የአንድ ጤና ቀን ኮሜቴ ተዋቅሮ የተለያዩ ውጤታማ ስራዎችን ማከናወኑን ተናግረዋል።
ከእንስሳት ወደ ሰው የሚዛመቱ በሽታዎችንና እንደ ኮሮና ያሉ ወረርሽኞችን ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችንና ወረርሽኞችን ሁሉን አቀፍ ዝግጁነትና ምላሽ አሰጣጥን በማጠናከር መከላከል ይገባል ነው ያሉት።
ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከል የህዝቡንና የተለያዩ ተቋማትን ጠንካራ ተሳትፎ ይጠይቃል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ”የብሄራዊ አንድ ጤና” ቀን ኮሚቴ አስተባባሪ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ፤ ተላላፊ በሽታንና ወርርሽኝን ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
”ዓለም አቀፍ የአንድ ጤና” ቀን ተላላፊ በሽታና ወረርሽኝን መከላከልን ታሳቢ በማድረግ የበሽታዎችን ምንነት መለየት፤ የቅድመ መከላከል እና ለበሽታዎች አፋጣኝ መፍትሄ መስጠትን ዓላማ በማድረግ በየዓመቱ ይከበራል።