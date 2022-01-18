የቻይና-አፍሪካ አጋርነትን የሚያጠናክር ሲምፖዚየም ተካሄደ

ጥር 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የቻይና- አፍሪካ አጋርነትን የሚያጠናክር ሲምፖዚየም በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ቤጂንግ ተካሄደ፡፡
ሲምፖዚየሙ “Towards a Greener, more Prosperous and Healthier Future Together” በሚል ርዕስ የተካሄደ ሲሆን፤ ቀደም ሲል በሴኔጋል ዳካር የተካሄደውን 8ኛውን የFOCAC ሚኒስትሮች ኮንፈረንስን ተከትሎ በኮንፍረንሱ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ያለመ መሆኑ ተነግሯል።
በዚህም የአፍሪካን እና ቻይናን የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በማለም ቻይና የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳደሮች ግሩፕ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽ/ቤት በመተባበር የተዘጋጀ ነው።
በቻይና የኢፌዲሪ ኤምባሲ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በሲፕፖዚየሙ ወቅት 8ኛውን የFOCAC ሚኒስትሮች ኮንፈረንስ ውጤቶች በተመለከተ ለተወያዮች አቅርበዋል።
ለአንድ ቀን በቆየው በዚህ ፕሮግራም አምስት የፓናል ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን፣ እነሱም በ8ኛውን የFOCAC ሚኒስትሮች ኮንፈረንስ ውጤት፣ የአካባቢ ጥበቃ፣ የገጠር ልማት፣ ቻይና-አፍሪካ ትብብር፣ የማህበረሰብ ጤና፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መከላከል፣ ፋይናንስና ኢንቨስትመንትን ያማከለ እንደነበር ኤምባሲው ለኢዜአ በላከው መረጃ ተመላክቷል።
በሲምፖዚየሙ በቻይና የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳደሮች፣ በቤጂንግ ተቀማጭ የሆኑ የተ.መ.ድ የሥራ ሀላፊዎች፣ ዲፕሎማቶች እና የቻይና የመንግስት ምክር ቤት እና የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሥራ ሀላፊዎች ተሳትፈዋል።
ባለፈው አመት እ.ኤ.አ ኖቬምበር 29 እስከ 30 በዳካር የተካሄደው 8ኛውን የFOCAC ሚኒስትሮች ኮንፈረንስ ለአህጉሪቷ ጠቃሚ የሆኑ ዘጠኝ ፕሮግራሞችን ያስተዋወቀ ሲሆን፣ የዚህ ሲምፖዚየም መካሄድም፣ የተጀመረውን የቻይና-አፍሪካ ትብብር የበለጠ የሚያጠናክር እንደሆነ ከኤምባሲው የደረሰን መረጃ ይጠቁማል።
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