ሩሲያ በዓለም አቀፍ መድረኮች ለኢትዮጵያ መልካም ወዳጅነት አሳይታለች

ጥር 9 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት እና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሩሲያ በዓለም አቀፍ መድረኮች ለኢትዮጵያ ያላትን ወዳጅነት በማሳየቷ አደነቀ፡፡
ቋሚ ኮሚቴው ይህንን ያለው በዛሬው ዕለት ከሩሲያ አምባሳደር ጋር ባደረገው የሁለትዮሽ ውይይት ነው፡፡የውጭ ግንኙነት እና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶ/ር ዲማ ነገዎ እንዳሉት ሁለቱ አገራት ባላቸው የረጅም ጊዜ ግንኙነት ኢትዮጵያ ችግር በገጠማት ጊዜ ሁሉ ሩሲያ ከጎኗ የምትሰለፍ አገር መሆኗን ገልፀዋል፡፡
ዶ/ር ዲማ አክለውም ሩሲያ ለኢትዮጵያ ተማሪዎች በምትሰጠው የትምህርት እድል በርካታ ኢትዮጵያዊያን ተምረው አገራቸውን እያገለገሉ እንደሆነም ተናግረዋል፡፡
ሩሲያ እስካሁን ድረስ ያደረገችውን ትብብር በማጠናከር በቀጣይም ኢትዮጵያ ለምታደርገው የልማት እንቅስቃሴ ድጋፏን እንድትቀጥልም የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደሩን ጠይቀዋል፡፡
የሩሲያ አምባሳደር ኤቭጊኒ ቴሬክሂን በበኩላቸው በኢትዮጵያ እና በሩሲያ መካከል ያለው ግንኙነት ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ እንዳስቆጠረ ጠቁመው የሁለቱ አገራት ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ለቋሚ ኮሚቴው ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታት እና የአሁኑ አፍሪካ ህብረት የቆድሞው አፍሪካ አንድነት ድርጅት መሥራች አገር እንደሆነችም አምባሳደሩ ተናግረዋል፡፡አምባሳደሩ አክለውም ኢትዮጵያና ሩሲያ የተፈራረሙዋቸው ሁለት ስምምነቶች በምክር ቤቱ ጸድቆ ወደ ተግባር መግባት እንዳለበትም ቋሚ ኮሚቴውን ጠይቀዋል፡፡
የኮቪድ -19 ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት የኢትዮጵያና የሩሲያ ምክር ቤቶች በወዳጅነት ኮሚቴ በኩል የነበራቸው ግንኙነት የተጠናከረ እንደነበር ጠቁመው፤ የኮቪድ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ ግን የተቀዛቀዘ በመሆኑ የወዳጅነት ኮሚቴው መጠናከር እንዳለበት ማሳሰባቸውን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡