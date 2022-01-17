የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሀብት ልማትና የመስኖ ስራዎች ኢትዮጰያ ለችግር እንደማትንበረከክ በሚያሳይ አግባብ ይከናወናሉ -ሚኒስቴሩ

ባህር ዳር፤ ጥር 9 ቀን 2014 (ኢዜአ ) ”የዚህ ዓመት የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሃብት ልማት የመስኖ ስራዎች ኢትዮጰያ በማንኛውም ችግር የማትንበረከክ መሆኗን ማሳየት በሚያስችል አግባብ ይከናወናሉ” ሲሉ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን አስታወቁ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአማራ ክልል ሰሜን ሜጫ ወራዳ እናምርት ቀበሌ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራ ማስጀመሪያና በክረምቱ የተተከሉ ችግኞችን ውሃ የማጠጣት መርሃ ግብር አካሄዷል።
ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በወቅቱ እንዳሉት በሀገሪቱ በበጋው ወቅት 4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ያካለለ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራ ለማከናወን ታቅዶ በተለያዩ ክልሎች ተግባራዊ መሆን ጀምሯል።
ከታቀደው መሬት ውስጥ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታሩ በአዲስ የሚለማ መሆኑን ጠቁመው 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታሩ ደግሞ ቀደም ሲል የለማና ለነባር አፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎች የጥገናና ተጓዳኝ ስራዎች የሚከናወንበት መሆኑን አመልክተዋል።
የበጋ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሆኖ ዘላቂነት ባለው አግባብ እንዲከናወን የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን ገልፀዋል።
የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራው የአርሶ አደሩን ኑሮ የሚቀይርና የኢኮኖሚ ምንጭ እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመው ባለፉት አመታት በዘርፉ በተከናወኑ ስራዎች ለውጥ መምጣቱን አመላክተዋል።
“በተለይም በዚህ ዓመት የሚከናኑ የበጋ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና የመስኖ ልማት ስራዎች እንደ ሃገር ከገጠመን የውጥና የውጭ ጫና በራሳችን ጥረትና አቅም ለመላቀቅ የሚያስችለን ጠንካራ መሰረት ሊሆን ይግባል” ብለዋል።
“ጠላቶቻችን አይችሉም፣ አይሆንላቸውም እያሉ በተለያየ መንገድ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፍላጎታቸውን መሰረት ያደረገ ጫና ለመፍጠር እየሞከሩ ናቸው” ያሉት ሚኒስትሩ ጫናውን መቋቋም የሚቻለቸው ጠንክሮ በመስራት ብቻ መሆኑን አመልክተዋል።
የበጋ ልማት ስራውን በቁጭትና በእልህ በማከናወን ኢትዮጰያ በማንኛውም ፈተና የማትንበረከክ መሆኗን በልማት ስራዎቹ ማረጋገጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በየአካበቢው ለሚከናወኑ የበጋ ወራት የልማት ስራዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍና እገዛ እንደሚያደርግ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
አሸባሪው የህውሃት ቡድን በፈፀማው ወረራ በተፋሰሶች ውስጥ የለማ ደን፣ ለተከላ የተዘጋጀ ችግኝ፣ ጥብቅ ደን በማውደም 4 ቢሊዮን ብር የሚገመት ሃብት ማውደሙን የገለፁት ደግሞ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ሃላፊ ዶክተር አልማዝ ጊዜው ናቸው።
“በዚህ ዓመት የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራው በሽብር ቡድኑ የወደመውን የተፈጥሮ ሃብት ሊያካክስ በሚችል አግባብና ምርታማነትን ሊያሳድግ በሚችል መልኩ ሆኖ ይከናወናል” ብለዋል።
ባለፉት አመታት የተከናወነው የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራ ነአስተዋጾ ከማድረጉ ባሻገር የደን ሃብት ሽፋኑን ከ6 ነጥብ 5 በመቶ ወደ 15 በመቶ ማሳደግ ማስቻሉን ጠቅሰዋል።
አርሶ አደሩ በተፋሰሶች ውስጥ በንብ ማነብና በእንስሳት ማድለብ እንዲሁም በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በመሰማራት የገቢ ምንጩ እንዲሰፋ አስተዋጾ ማድረጉንም አመልክተዋል።
እንዲሁም የአፈር መከላትን መቀነስ እንደተቻለ ጠቅሰው፤ መሬትን ከንክኪ በመጠበቅ መለሶ እንዲያገግም በማድረግ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት መቻሉን አስታውቀዋል።
በዘንድሮ የበጋ ወቅት ከ4 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በማሳተፍ 8 ሺህ 429 ተፋሰሶችን መሰረት ያደረገ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል።
“የዘንድሮ የልማት ስራ ካለፉት ልምዶች በመቀመር ዘላቂነት ባለውና የአርሶ አደሩን ኑሮ ሊያሻሽል፣ የሰብል ምርታማነትን የበለጠ በሚጨምርና የደን ሃብትን በሚያሳድግ አግባብ ይከናወናል” ብለዋል።
ለልማት ስራው ውጤታማነት በየደረጃው ያለው አመራርና ባለሙያ ልዩ በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን ምክትል ቢሮ ሃላፊዋ አስታውቀዋል።
የሰሜን ሜጫ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አስናቀው አገኘሁ በበኩላቸው በዘንድሮ የበጋ ወቅት ለመስኖና የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራ ትኩረት በመስጠት ወደ ስራ መገባቱን ተናግረዋል።
በዘንድሮ በጋ መስኖ1 ሺህ 140 ሄክታር መሬት በማልማት ከ34 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል ።
ዘንድሮ በክረምቱ የተተከሉ ችግኞችን ከመንከባከብ ባለፈ በበጋው ወቅት ተጨባጭ ለውጥ የሚያመጣ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራ እንደሚከናወን አስታውቀዋል።
በመርሃ ግብሩ የፌደራል፣ የክልልና የወረዳ አስተዳደሩ አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ ተሳትፈዋል።