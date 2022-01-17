በሆሳዕና ከተማ ከነገ ጀምሮ የሚከበረውን የከተራና ጥምቀት በዓልን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት ተደርጓል

ሆሳዕና፣ ጥር 9/2014 (ኢዜአ) የጥምቀት በዓልን በሆሳዕና ከተማ ቀደም ሲል ሲከበርበት በነበረው ስፍራ በደማቅ ሥነ ሥርዓት ለማክበር መዘጋጀቱን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሀድያና የስልጤ ሀገረ ስብከት አስታወቀ።
በቤተክርስቲያኗ የሀድያና የስልጤ ሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ የዘንድሮውን የጥምቀት በዓል አስመልክተው ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
ቤተክርስቲያኗ ለዘመናት በሆሳዕና ከተማ ለጥምቀትና ደመራ በዓል ማክበሪያነት ስትጠቀምበት የነበረው ስፍራ ይዞታ እንዲከበርላት ተደጋጋሚ ጥያቄ ስታቀርብ መቆየቷን ሥራ አስኪያጁ መግለጫቸው አመላክተዋል።
ሥራ አስኪያጁ እንዳሉት የቤተክርስቲያኗ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ጥያቄ ከረጅም ዓመታት በኋላ ምላሽ አግኝቷል።
በመሆኑም ቤተክርስቲያኗ ለ40 ዓመታት ያህል የጥምቀትና የደመራ በዓላትን ስታከብርበት የነበረው ስፍራ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በማግኘቷ በዓሉን በደማቅ ሥነ ሥርዓት ለማክበር ተዘጋጅታለች ብለዋል።
ቤተክርስቲያኗ ለጥያቄዋ በቂ ምላሽ ባለማግኘቷ በሆሳዕና አምና የጥምቀትና ደመራ በዓላትን አለመከበራቸው በምዕመናኑ ዘንድ ቅሬታ ፈጥሮ እንደነበር አስታውሰዋል።
ቤተክርስቲያኗ ክብረ በዓላቱን ስታከብርበት የነበረው ስፍራ ይዞታ እንዲከበርላት ስታቀርብ ለነበረው ጥያቄ ፈጣን ምላሽ አለማግኘቷን የሆሳዕና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብርሃም መጫ ገልጸዋል።
የከተማ አስተዳደሩ በጥያቄው መሰረት ከክልሉ መንግሥት ጋር በመነጋገር 20 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ለበዓላቱ ማክበሪያነት እንዲውል የይዞታ ማረጋገጫ መሰጠቱን አስታውቀዋል።
የጥምቀት በዓልን የእምነቱ ተከታዮች በሰላምና በደመቀ ሥነስርዓት እንዲያከብሩ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉንም ገልጸዋል።
ከከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አቶ ወንድወሰን ታሪኩ በሰጡት አስተያየት የቤተክርስቲያኗ የዘመናት ጥያቄዋ ምላሽ በማግኘቱ መደሰታቸውን ተናግረዋል።
በዓሉ በሰላም እንዲከበር በሚከናወኑ ስራዎች ሁሉ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንደሚወጡም አረጋግጠዋል።