በሐረሪ ክልል የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር ዝግጅት ተደርጓል -ቢሮው

ሐረር፤ ጥር 9 ቀን 2014 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ የጥምቀት በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር በቂ ዝግጅት ተደርጓል።
በዓሉ በሰላም እንዲከበር ከህብረተሰቡ፣ ከወጣቶች፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሰላም ቤተሰብና ከሌሎች አካላት ጋር ምክክር መደረጉን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ በዓሉ የሚከበርበትን ስፍራ በጋራ ከማጽዳት ጀምሮ በዝግጅት ስራው ተሳታፊ መሆኑን አመልክተዋል ።
እንደ ሃላፊው ገለጻ በዓሉን በሰላም ለማክበር የክልሉ የፖሊስ አባላትን ጨምሮ የኦሮሚያ ልዩ ሐይል፣ የፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም የመከላከያ አባላት በቅንጅት እንዲንቀሳቀሱ ተደርጓል።
“በክልሉ መውጫና መግቢያ ኬላዎችና ሌሎች አካባቢዎችም የጥበቃው ሥራ እንዲጠናከር ተደርጓል” ብለዋል።
ሁሉም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ በዓሉን በማክበር ክልሉ የሚታወቅበትን የመቻቻልና የፍቅር እሴት ማጎልበት እንዳለበት አስገንዘበዋል።
የእምነቱ ተከታዮችና የበዓሉ ታዳሚዎች በክብረ በአሉ ወቅት ለጸጥታ ችግር ስጋት የሆኑ እንቅስቃሴዎች ከገጠሟቸው ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበሩ አቶ ጥላሁን ጥሪ አቅርበዋል።