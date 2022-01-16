የወልድያ ዩኒቨርሲቲን በማቋቋም ስራ ለማስጀመር እየተሰራ ነው

ደሴ፣ ጥር 08 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሃት ጉዳት የደረሰበትን ወልድያ ዩኒቨርሲቲ መልሶ በማቋቋም የመማር ማስተማሩን ስራ ለማስጀመር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አበበ ግርማ ለኢዜአ ገልጹ።
ዩኒቨርሲቲው በአፍሪካ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆን ተደርጎ የተደራጀ እንደነበር የገለጹት ዶክተር አበበ፤ አሸባሪው ቡድን ወረራ በፈፀመበት ወቅት ዩኒቨርሲቲው ላይ የከፋ ጉዳት ማድረሱን አስታውሰዋል።
ቡድኑ የዩኒቨርሲቲውን ልዩ ልዩ ንብረት የሚችለውን ዘርፎ፣ ያልቻለውንም ደግሞ አውድሞ አገልግሎት እንዳይሰጥ ማድረጉን ገልጸዋል።
በዘመናዊ መንገድ የተደራጀውን ላብራቶሪ፣ ቤተ መጽሐፍት፣ አይሲቲ፣ የመምህራንና የተማሪዎች መኖሪያ፣ መማሪያ፣ መኖሪያና መመገቢያ ህንፃዎችን ጉዳት ካደረሰባቸው መካከል እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
ማሽኖች፣ የመብራት፣ የውሃና ሌሎችን የተቋሙን ንብረቶችን በማውደም በታሪክ የማይረሳ ጥቁር ጠባሳ የጣለ ነው ብለዋል ዶክተር አበበ፡፡
በደረሰው ውድመት የተነሳ መምህራንና ተማሪዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው የመማር ማስተማር ስራ እንዲቀጥሉ ጊዜያዊ መፍትሄ መሰጠቱን ገልጸው፤ በአሁኑ ወቅት ዩኒቨርሲቲውን መልሶ ስራ ለማስጀመር መንግስትና አጋር አካላት ጠንካራ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ዘጠኝ ዩኒቨርሲቲዎችም አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲሰጡ ተመድበው ማገዝ ባለባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት መደረጉን አመልክተዋል።
በዚህም እስከ የካቲት ወር 2014 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ዩኒቨርሲቲው አስፈላጊው ማስተካከያ ተደርጎለት መልሶ በማቋቋም የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር በቅንጅት እየሰራን እንገኛለን ብለዋል።
በመጀመሪያው ዙርም ተመራቂና አዲስ ገቢ ተማሪዎችን መቀበል የሚያስችል ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ዶክተር አበበ አስታውቀዋል፡፡
ለዚህም ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ተለይተው እየተስተካከሉ መሆኑን ጠቁመው፤ የተማሪዎች ማደሪያና መማሪያ ክፍሎች፣ መመገቢያ አዳራሽና ቁሳቁስ፣ ውሃ፣ መብራትና ሌሎች መሰረተ ልማቶችም እየተጠገኑ መሆኑን ነው ያመለከቱት።
ወልድያ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ መርሃ ግብሮች የሚያስተምራቸው ከ12 ሺህ በላይ ተማሪዎች እንደነበሩት ከተቋሙ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
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