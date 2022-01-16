የመልሶ ማቋቋም ሥራውን ከመደገፍ ባለፈ የውጭ ጫናን ለመከላከልተዘጋጅተናል-የዳያስፖራ አባላት

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 8/2014–በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ተቋማትን መልሶ ከማቋቋምና ለዜጎች የዕለት ደራሽ ምግብ ከመደገፍ ባለፈ የውጭ ጫናን በተደራጀ አግባብ ለመከላከል መዘጋጀታቸውን ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የዳያስፖራ አባላት አስታወቁ፡፡
የዲያስፖራ አባላትና የዛውያ ቴሌቪዥን አመራሮች ወሎ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በደሴ ከተማ በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ተቋማትን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል።
በሰሜን አሜሪካ የሰበታና አካባቢዋ ዲያስፖራ አስተባባሪ አቶ ፋሪስ ፅጌ ለኢዜአ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የፈጸመውን ጥፋት ታሪክ አይረሳውም።
አሸባሪው ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ያደረሰውን ጉዳት ተዘዋውረው መመልከታቸውን ገልጸው “ቡድኑ የህዝብ ተቋማትን ጭምር መዝረፉ ሳይበቃው ማውደሙ የክፋት ጥጉን ያሳያል” ብለዋል።
አቶ ፋሪስ እንዳሉት ወራሪው ህወሓት በንጹሀን ላይ የፈጸመው ግፍ ለህዝብ ያለውን ጥላቻና ኢትዮጵያን የማፍረስ ከንቱ ቅዠቱን የሚያረጋግጥ ነው።
“ወራሪው የፈጸመው አስነዋሪ ድርጊት የሚያሳዝንና የሚያስቆጭነው” ያሉት አስተባባሪው የተጎዱ ተቋማትንና ዜጎችን ለማቋቋምና የእለት ደራሽ ምግብ እንዲደርስ ለማድረግ ዲያስፖራውን በማስተባበር ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
“ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ የምራባዊያን አገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚደርጉትን ጫና ለማቃለል የሚጠበቅብኝን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ” ብለዋል፡፡
አሸባሪው ህወሓት በሚነዛው ሀሰተኛ ወሬ የዓለም ህዝብ እንዳይደናገር በ ”በቃ” ዘመቻ የኢትዮጵያን እውነታ በማሳወቅ የውጭ ጫናውን ለማቃለልና የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር አቶ ፋሪስ አስታውሰዋል፡፡
በጉብኝቱ ወቅት ከኮሎራዶ ኮሚዩኒቲ ጋር ተቀናጅተው በአማራና በአፋር በጦርነቱ ለተጎዱ 2 ሺህ ወገኖች ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጭ የምግብ እህልና የቁሳቁሰ ድጋፍ ማድረጋቸውንና በቀጣይም ድጋፉን እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል።
ከአሜሪካ ካሊፎርኒያ የመጡት አቶ ስዩም ደገፋ በበኩላቸው፣ “በአሸባሪው በአፋርና አማራ ክልሎች በተቋማትና መሰረተ ልማቶች ላይ ከተፈጸመው ውድመት ባለፈ የደረሰው ሰብዓዊ ጉዳት ታሪክ ይቅር አይለውም፤ ፈጻሚውንም ቆይቶ የሚያፀፅት ነው” ብለዋል።
“ኢትዮጵያ እየፈረሰች ነው” የሚለውን የጠላት ወሬ ሀሰት መሆኑን በተግባር ለማሳየትና በመልሶ ማቋቋም ሥራው የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ወደአገር ቤት መምጣታቸውን ተናግረዋል።
“ተቋማት ብቻ ሳይሆን ተፈናቃዮችም በዘላቂነት እንዲቋቋሙ የሚጠበቅብንን ከማድረግ ባለፈ የውጭ ጫናውን ለመከላከል ሳንሰለች ትግላችንን ማጠናከር አለብን” ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሓት የወደሙትን አካባቢዎች ተዘዋውረው ማየታቸው ለመልሶ ማቋቋም ሥራው በተደራጀ አግባብ ሌት ተቀን በቁርጠኝነት ለመስራት ያነሳሳቸው መሆኑን ተናግረዋል።
“በሽብር ቡድኑ የተጎዱ ዜጎችና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም ህብረተሰቡን በማስተባበር የድርሻችንን እየደገፍን ነው” ያሉት ደግሞ የዛውያ ቴሌቪዥን መስራችና አመራር አቶ ዲኑ አሊ ናቸው።
ዳያስፖራውን፣ የእስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤቶችን፣ መስጅዶችንና ሌላውንም በማስተባበር የ16 ሚሊዮን ብር የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን በማሳያነት ገልጸዋል።
በድጋፉ በአማራና አፋር ለተጎዱ 12 ሺህ ዜጎች ለአንድ ወር የሚሆን ቀለብ መሆኑን አመልክተዋል።
“ከእለት ደራሽ ምግብ በተጨማሪ ዜጎች መልሰው እንዲቋቋሙ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የድርሻችንን ለመወጣት ዝግጁ ነን” ብለዋል።
የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተወካይ አቶ አፈወርቅ አዳነ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሓት ዩኒቨርሲቲውን መዝረፉና ማውደሙ ሳይበቃ የመቃብር ቦታ አድርጎት እንደነበር አስረድተዋል።
በአሁኑ ወቅትም ተቋማትን፣ ዲያስፖራውንና ህብረተሰቡን በማስተባበር የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።