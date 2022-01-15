ዳያስፖራው ሀገርን ለመታደግ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ እንዲያተኩር ጥሪ ቀረበ

ሀዋሳ፣ ጥር 07 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዳያስፖራው ማህበረሰብ አባላት ወቅታዊ ከፋፋይ አጀንዳዎችን በመከላከል ሀገርን ለመታደግ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ እንዲያተኩሩ የሲዳማ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ጥሪ አቀረቡ።
የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተቀብለው ሀገር ቤት ከገቡና ወደ ክልሉ ከመጡ ዳያስፖራዎች ጋር ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ምክክር ተካሂዷል።
ርዕስ መስተዳድር በወቅቱ እንዳሉት፤ በአሁኑ ወቅት የዳያስፖራውን ህብረትና የሀገሪቱን አንድነት ለመፈታተን ያለሙ ጉዳዮች አጀንዳ ተደርገው እየተራገቡ ነው።
የውስጥና የውጭ አካላት ህዝብን በመከፋፈል እኩይ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ደፋ ቀና እያሉ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ሴራውን ለማክሸፍ ይበልጥ አንድነታችንን ልናጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል።
በተለይም ዳያስፖራው ከፋፋይ አጀንዳዎችን በመከላከል ሀገርን ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች ለመታደግ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ እንዲያተኩር ጥሪ አቅርበዋል።
ዳያስፖራው መዋዕለ ንዋዩን ሀገር ውስጥ በማፍሰስ፣ እውቀትና ቴክኖሎጂ በማሸጋገር፣ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ በመላክ ላቅ ያለ ሚና እንዳለው አመልክተዋል።
የዳያስፖራ በሀገሩ ፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ በንቃት በመሳተፍ ራሱንና ሀገሩን ተጠቃሚ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ እንደሆነም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል።
በክልሉና በሀገሪቱ እየተካሄዱ ያሉ የልማት ስራዎችን ዳያስፖራው በተጨባጭ እንዲገነዘብ ታስቦ የምክክር መድርኩ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
የዳያስፖራውን የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ለማሳደግ በከተማና በዞን ደረጃ ለኢንቨስትመንት የሚሆን የቦታ ልየታ መካሄዱን አስታውቀዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት የደረሰባቸውን የአማራና የአፋር አካባቢዎች መልሶ ለማልማት የሚደረገውን ጥረት የዳያስፖራ አባላት እንዲደግፉም ጠይቀዋል።
የመድረኩ ተሳታፊ የዳያስፖራ አባላት በበኩላቸው ሀገሪቱ በውጭ እንደሚወራው ሳይሆን በመልካም ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ለችግር የተጋለጡ ወገኖቻችንን ለማቋቋምና የወደሙ ንብረቶችን ለመተካት በሚደረገው እንቅስቃሴም የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
ከሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጋር ያደረጉት ውይይት ስለ ክልሉ በተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሠረተ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረጉንም ገልጸዋል።
የምክክር መድረኩ በክልሉ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሳተፍ እንዳነሳሳቸው ተናግረዋል።
ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በተለያዩ የስራ መስኮች በተለይም በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር በመሳተፍ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ለመጥቀም እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
በጦርነቱ ለተጎዱ አካባቢዎችም የዳያስፖራ አባላት በሚያደርጉት ሀብት የማሰባሰብ እና የማደራጀት ሥራ በሚችሉት ሁሉ ለመደገፍ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ‼
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ‼
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼