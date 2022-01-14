ቤተክርስቲያኗ በአፋር ክልል በሽብር ቡድኑ ለተፈናቀሉ ወገኖች የአንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሰመራ፤ ጥር 6 ቀን 2014(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቴክሳስና አካባቢዋ ሀገረ-ስብከት የዳላስ ወረዳ ቤተ-ክህነት ጽህፈት ቤት በአፋር ክልል በሽብር ቡድኑ ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች የእንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ
ድጋፉን የተረከቡት በአፋር ክልል ምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አሊ ሁሴን እንደተናገሩት፤ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በክልሉ ፈጽሞት በነበረው ወረራ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት አድርሷል
ከነዚህም ውስጥ ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ አቅመ-ደካሞች እንዲሁም ቤተ-እምነቶችም ሽብር ቡድኑ የጥቃት ሰለባ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ቡድኑ ሃላፊነት የማይሰመው ብቻም ሳይሆን ከሰብአዊነት የወጣ የአውሪነት ባህሪውን በግልጽ ማሳየቱን አብራርተዋል።
በአሸባሪው የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳትና የወደሙ ተቋማትን መልሶ ጠግኖ ወደስራ ለማስገባት መንግስት ጥረት እያደረገ ቢሆንም የሁሉም ኢትዮጵያዊ እገዛ ያስፈልጋል ብለዋል።
ቤተክርስቲያኗ ያደረገችው የገንዘብ ድጋፍ ይህን ጥረት የሚያግዝና ለሌሎችም አስተማሪ ሊሆን የሚችል መልካም ተግባር መሆኑን በመግለጽ በክልሉ መንግስት ስም ምስጋና አቅርበዋል።
የቤተክርስያኗ ተወካይ አቶ አያል አጥናፉ በኩላቸው፤ የአፋር ህዝብ ሀገሩን ከሽብር ቡድኑ የጥፋት ሴራ ለመታደግ ከመከለከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ የከፈለው ውድ ዋጋ ቤተክርስቲያኗ ክብር ትሰጣለች ብለዋል
በዚህ ሂደት የተጎዱ ወገኖችን በመደገፍና አስፈላጊውን የዕለት ደራሽ እርዳታ በማቅረብ ማገዝ የሁሉም ዜጋ ግዴታ መሆኑን ገልጸዋል።
ቤተክርስቲያኗ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የሚረዳ የአንድ ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው በቀጣይም የሚጠበቅባትን ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቀዋል።