ዕድሜያቸው 14 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሴቶች የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባት እንዲወስዱ ጥሪ ቀረበ

ጥር 6/2014/ኢዜአ/ ጤና ሚኒስቴር ዕድሜያቸው 14 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሴቶች በአገር አቀፍ ደረጃ እየተሰጠ ያለውን የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባትን እንዲወስዱ ጥሪ አቀረበ፡፡
የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባቱ በአገር አቀፍ ደረጃ ዕድሜያቸው 14 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሴቶች እየተሰጠ ይገኛል፡፡
የጤና ሚኒስቴር የስራ ሃላፊዎችና ባለድርሻ አከላት በአገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለውን የክትባት ዘመቻ እንቅስቃሴ በኦሮሚያ ክልል ሰበታ ከተማ ምልከታ አካሄደዋል፡፡
ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ጤና ሚኒስቴር ዕድሜያቸው 14 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሴቶች ክትባቱን እንዲወስዱ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጀት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ክትባቱን በኢትዮጵያ ከሶስት ዓመት በፊት መስጠት መጀመሩን አስታውሰው እስካሁን ባለው ሂደት በአገር አቀፍ ደረጃ 34 በመቶ የሚሆኑ ልጃገረዶች መከተባቸውን ገልጸዋል።
በዘመቻው 14 ዓመት ለሞላቸው ልጃገረዶች የመጀመሪያ ዙር፤ እንዲሁም የመጀመሪያውን ዶዝ ለወሰዱት ሁለተኛ ዶዝ እንደሚሰጥ ተናግረዋል፡፡
ዕድሜያቸው ክትባቱን ለመውሰድ የደረሱ ሴቶች በተለያዩ አካላት በሚሰራጩ የሀሰት መረጃዎች ሳይደናገሩ ክትባቱን እንዲወስዱም ጥሪ አቅርበዋል።
በሚኒስቴሩ የእናቶችና ህጻናት እንዲሁም የስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም በበኩላቸው የማህፀን በር ካንሰር በሽታ መከላከያ ክትባት ለመውሰድ ያለው ተነሳሽነት እየጎለበተ መምጣቱን ተናግረዋል፡፡
ጤና ሚኒስቴር ከክትባቱ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን ለማስወገድ ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ብለዋል።
የሰበታ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አልፊያ አብዱራህማን በከተማው በተለያዩ ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት ክትባቱ እየተሰጠ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።