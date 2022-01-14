ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማነት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሚና የጎላ ነው

ሐዋሳ፤ጥር 06 ቀን 2014 (ኢዜአ) በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ለታሰበው ብሄራዊ ምክክር ስኬታማነት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሚና የላቀ መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ ገለጹ።
በሀዋሳ 3ኛው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች “በአዲስ ምዕራፍ የማህበረሰብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በጋራ እንሰራለን” በሚል መሪ ሃሳብ ባለሥልጣን እና የፌዴራልና የክልል መንግሥታት ባለድርሻ ተቋማት የጋራ ጉባኤ እየተካሄደ ነው።
ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ በጉባኤ ላይ እንደገለጹት ባለፉት ሶስት ዓመታት የሲቪል ማህበራትን አስተዋጽኦ ከፍ ለማድረግ የሚያስችሉ የማሻሻያ እርምጃዎች ተወስደዋል።
ማህብራቱ በተደራጀ መልኩ በሀገር ልማትና በዜጎች ሥነ ምግባር ማበልጸጊያ ላይ የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ ማድረግ መቻሉንም ገልጸዋል።
በሀገራዊ የለውጥ ሂደቱ ጠንካራ የዴሞክራሲ ባህል ለመገንባት የሚያስችሉ ስራዎች መጀመራቸውን የጠቆሙት ሚኒስትሩ፤ የገጠሙ ተግዳሮቶችን በተሰሩ ስራዎች ማቃለል መቻሉን ጠቁመዋል።
አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ዶክተር ጌዲዮን ገልጸዋል።
በሽብር ቡድኑ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች መልሶ ለማቋቋም፣ የወደሙ ተቋማትንና የመሰረተ ልማት አውታሮችን መልሶ ለመገንባትና ለማደራጀት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የተጀመረውን ጥረት በሚችሉት ሁሉ እንዲደግፉ አሳስበዋል።
ለሀገራዊ ምክክር መድረኩ ስኬታማነት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተቀናጀ መልኩ እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
በአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሼኔ በተከፈተው የህልውና ጦርነት ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱን ያስታወሱት ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ ናቸው።
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለስልጣኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና የባለድርሻ አካላት ቅንጅት እንዲጠናከር ከማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
በቀጣይ ለሚካሄደውን ሀገራዊ ምክክር ስኬታማነት ድርጅቶቹ ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቅርበዋል።