በድሬዳዋ የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶችን በማይፈጽሙ አመራሮች ላይ እርምጃ ይወስዳል- ከንቲባ ከድር ጁሃር

ድሬዳዋ ፤ ጥር 6 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአስተዳደሩ ተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች ዳር ለማድረስ በተገባው ቃል ኪዳን መሰረት የማይፈጽሙ አመራሮች ላይ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል ሲሉ የድሬዳዋ አስተተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር አስታወቁ።
አስተዳደሩ የግማሽ በጀት ዓመት የሥራ ዕቅድ አፈጻጸምን እየገመገመ ነው፡፡
ከንቲባው በግምገማው መድረክ እንዳሉት፤ በሁለተኛው ሩብ ዓመት በካፒታልና በዘላቂ ልማት ግቦች የታቀዱ ፕሮጀክቶችን ዳር ለማድረስ የተከናወኑ ለማሳካት የተቀናጀ ርብርብ ማድረግ ይገባል፡፡
በዚህም በተለይ በገጠር የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ፣ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በሚፈለገው ጥራትና ተደራሽነት መጠናቀቅ እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
”አንድም የገጠርና የከተማ የእርሻ መሬት ጦሙን ማደር የለበትም” ብለዋል፡፡
ባለፉት ዓመታት በተፋሰስ የለሙ ቦታዎችን ለእንስሳት መኖና ለወጣቶች ሥራ መፍጠር እንዳለባቸው ከንቲባው አመልክተዋል፡፡
ፕሮጀክቶች በተፈለገው ጥራት፣ ጊዜና በጀት ዳር ለማድረስ በተገባው ቃል ኪዳን መሰረት የማይፈጽሙ አመራሮች ላይ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል ነው ያሉት፡፡
በተለይ ከጨረታና ከአሠራር ውጭ የሚሰሩ አካላት ላይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ መውሰድና በሃብት አጠቃቀም ብክነቶችን ማስተካከል ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባ ከንቲባ ከድር አስገንዝበዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ በበኩላቸው፤ ባለፉት ስድስት ወራት የህብረተሰቡን አንገብጋቢ የፍጆታ ሸቀጦች ተደራሽ ለማድረግ የተጀመረው ገበያ ጥሩ ለውጥ ቢያመጣም፤ በሥራዎቹ በታዩት ክፍተቶች የሚፈለገው ለውጥ እንዳይመጣ ሆኗል ብለዋል፡፡
በቀጣይ የቅዳሜና የእሁድ ገበያዎችን ከደላሎች ነጻ ከማድረግ በተጓዳኝ መሠረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን ከውጭና ሀገር ውስጥ አምራቾች በማስመጣት ነዋሪዎች መሠረታዊ ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ እንደሚደረግ ተናግረዋል፡፡
የአስተዳደሩ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ሃብት የሚመጥን ገቢ ማሰባሰብና ህገ-ወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ መሥመር ለማስገባት ትኩረት መስጠት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል፡፡
የነዋሪዎችን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለማቃለል ከሚካሄዱ 172 ነባርና አዳዲስ ፕሮጀክቶች መካከል 11 ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል ያሉት ደግሞ የአስተዳደሩ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሱልጣን አልዪ ናቸው፡፡
ሀብትን በቁጠባና ለታለመለት ዓላማ በማዋል እነዚህን ፕሮጀክቶች በተናበበና በተቀናጀ መንገድ ዳር በማድረስ የህዝብን አንገብጋቢ ጥያቄዎች ትርጉም ባለው መንገድ ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በአፈጻጸም የሚታዩ ክፍተቶችን በማሻሻል ብልሹ አሰራሮች ላይ ተገቢው እርምጃ በመውሰድ ለውጥ ለማምጣት እንደሚሰራም አቶ ሱልጣን ተናግረዋል፡፡