አገራዊ ምክክሩ የመቀራረብና የመተማመን እድል ይፈጥራል

አዲስ አበባ፤ ጥር 06 ቀን 2014 (ኢዜአ) አገራዊ ምክክሩ የተራራቀ ሀሳብ ባላችው አካላት መካከል የመቀራረብና የመተማመን እድል ይፈጥራል ሲል ‘ደስቲኒ ኢትዮጵያ’ ገለጸ፡፡
ለምክክሩ ስኬታማነት ሁሉም ተባባሪ ሊሆን እንደሚገባም ነው ጥሪ ያቀረበው፡፡’
ዴስቲኒ ኢትዮጵያ’ የተባለው ግብረ ሰናይ ድርጅት ባለፉት ጥቂት ዓመታት ችግሮችን በንግግር የመፍታት ባህል እንዲዳብር ከሌሎች አጋሮች ጋር የተለያዩ ሥራዎችን ሲሰራ ቆይቷል።
ድርጅቱ እጅግ የተራራቀ ሃሳብ ያላቸው 50 ኢትዮጵያውያንን አሰባስቦ በመጪዎቹ 20 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ምን ልትሆን ትችላለች ሲል ጠይቆም ነበር።
50ዎቹ ሰዎች ኢትዮጵያን ቀጣይ ጉዞ ‘ሰባራ ወንበር’፣ ‘አጼ በጉልበቱ’፣ ‘የፉክክር ቤት’፣ እና ‘ንጋት’ በሚሉ አራት ሴናሪዮዎች ከፍለው ማየታቸውን የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ኃላፊ አቶ ንጉሱ አክሊሉ ተናግረዋል፡፡
ሁሉም በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ለአገራቸው ‘ንጋት’ እንዲሆን ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውንም አስታውሰዋል።
‘ንጋት’ እንዲሆን ደግሞ የገለልተኛ ተቋማት ግንባታ፣ አገራዊ እርቅና ምክክር ማካሄድና ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት እንደሚገባም ጠቅሰዋል።
ከዚህ አኳያ በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው አገራዊ ምክክር እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ መሆኑን ነው አቶ ንጉሱ የሚናገሩት።
ከምንም በላይ አገራዊ ምክክሩ ዘላቂና ውጤታማ እንዲሆን ኢትዮጵያን ከሚመራው መንግሥት ጀምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
አገራት አገራዊ ምክክር በማካሄድ ውጤት ማምጣታቸውን የሚገልጹት አቶ ንጉሱ፤ በአለም ዙሪያ ያለው ተሞክሮ የሚያሳየውም አገራዊ ምክክር በሕዝቦች ዘንድ መቀራረብን የፈጠረና ግንኙነትን ያጠናከረ መሆኑን ነው ብለዋል፡፡
በደቡብ አፍሪካ፣ በኮሎምቢያና በቱኒዚያ የተካሄዱ አገራዊ ምክክሮችን በውጤታማነታቸው በማሳያነት አንስተዋል፡፡
የምክክር አጀንዳዎች እንደየ አገራት ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚለያዩም ነው ያብራሩት፡፡
አገራዊ ምክክር አገራት ያጋጠማቸውን ትልልቅ ችግሮች እንዲፈቱ መነሻ ሆኖ ማገልገሉንም ተናግረዋል፡፡
በኢትዮጵያም አገራዊ ምክክሩ አገራዊ ችግሮችን ለመፍታት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ይህ እንዲሳካ ደግሞ በትክክል አገራዊ ጉዳዮች ተለይተው በእነሱ ላይ በሰከነ መንገድ ምክክር ማድረግ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
ምክክሩ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆንም ኢትዮጵያውያን የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው ብለዋል፡፡