ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ለኢትዮጵያ የድንበር ቁጥጥር የሚያግዙ ተሽከርካሪዎች ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ ፣ ጥር 05/2014(ኢዜአ) የኢሚግሬሽን፣ ዜጎችና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ከዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት /አይ.ኤም.ኦ/ ለድንበር ቁጥጥር የሚያግዙ ተሽከርካሪዎችና ሞተር ሳይክሎች ድጋፍ አገኘ።
ድርጅቱ ኢትዮጵያ እያከናወነች ላለው የድንበር አስተዳደርና ቁጥጥር የሚያግዙ 24 ሞተር ሳይክሎችን፣ ሶስት ደብል ካፕ ላንድ ክሩዘር ቶዮታ መኪናና ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶችን ነው ድጋፍ ያደረገው።
ድጋፉን የተረከቡት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት የኢሚግሬሽን አገልግሎትን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ተቋሙ እያከናወነ ላለው ተግባር የአቅም ግንባታና ሌሎች ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል።
የዛሬው ድጋፍም ኢትዮጵያ ለምታከናውናቸው የድንበር አስተዳደርና ቁጥጥር ስራዎች ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል።
የዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት የምስራቅና አፍሪካ ቀንድ ሪጅናል ዳይሬክተር ሞሃመድ አብዲከርም ውጤታማ የድንበር አስተዳደር ስርዓትና አካሄድ በአንድ አገር ልማት ላይ ያለውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ አንስተዋል።
ድርጅታቸው ያደረገው ድጋፍም በኢሚግሬሽን፣ ድንበር አስተዳደርና ልማትን በማሻሻል በኩል አስተዋጽኦ እንደሚኖረው እምነታቸውን ገልጸው በቀጣይም አጋርነታቸው እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
በኢሚግሬሽን፣ ዜጎችና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የድንበር ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ ቦጋለ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከድንበር እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን ለመቆጣጠር እየሰራች መሆኑን ጠቅሰዋል።
ቁጥጥር ከሚደረግባቸው መካከል አንዱ የሆነውን ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ለመከላከልና ድንበሮችን ለማጠናከር የዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ድጋፍ ፋይዳ እንዳለው ነው የገለጹት።
ድርጅቱ ዛሬ ያስረከባቸው 24 ሞተር ሳይክሎች በኢትዮጵያ በ18 ድንበሮች ሕገ-ወጥ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር የሚያግዙ ናቸው ብለዋል።
ተሽከርካሪዎቹም በኤርፖርት አካባቢ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንደሚውሉ አክለዋል።
በተመሳሳይ በኢትዮጵያ የጀርመን ኤምባሲ አገር አቋርጠው የሚወጡ ሃሰተኛ ሰነዶችን መቆጣጠር የሚያስችል ዘመናዊ ማሽን ድጋፍ አድርጓል።