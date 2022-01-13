ከአማራ ክልል ወደ ውጭ ከተላከ የቅባትና የጥራጥሬ ምርት ከ134 ሚሊየን ዶላር በላይ ገቢ ተገኘ

ባህርዳር ጥር 5/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በግማሽ ዓመቱ ለውጭ ገበያ ከተላከ የቅባትና የጥራጥሬ ምርት ሽያጭ ከ134 ሚሊየን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ገቢ መገኘቱን የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የሰብል ምርቶች ዳይሬክተር አቶ ልንገረው አበሻ ለኢዜአ እንደገለጹት ከህልውና ዘመቻው ጎን ለጎን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ለማጠናከር በግማሽ ዓመቱ ከ1 ነጥብ 5 ሚሊየን ኩንታል በላይ የቅባትና የጥራጥሬ ምርት ለውጭ ገበያ ለመላክ ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል።
እቅዱን መሰረት በማድረግ በግማሽ አመቱ 947 ሺህ 532 ኩንታል ምርት በማዕከላዊ ገበያ በኩል ወደ ውጭ በመላክ ከ134 ሚሊየን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ገልጸዋል።
ወደ ውጭ ከተላከው ምርት ውስጥ ከ650 ሺህ 872 ኩንታል የሚሆነው ሰሊጥ ሲሆን ቀሪው ደግሞ ነጭና ቀይ ቦሎቄ፣ ማሾና አኩሪ አተር መሆኑን አስረድተዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ወደ ውጭ የተላከው ምርት ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር በሰሊጥ ምርት ከ105 በመቶ በላይ አፈጻጸም ሲመዘገብ በጥራጥሬ ደግሞ ከፍተኛ አምራች የሆነው ምስራቅ አማራ በአሸባሪው በመወረሩ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ነው።
በአርሶ አደሩ የተመረተው የቅባትና የጥራጥሬ ምርት ባክኖ እንዳይቀርና ወቅቱን ጠብቆ ለገበያ እንዲቀርብ ከክልል እስከ ቀበሌ አቅጣጫ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ግብይቱ በምርት ገበያ እንዲካሄድበማድረግ፣ በየኬላዎቹ የሚፈጸሙ ህገ ወጥ ድርጊቶችንበመፍታት ቀልጣፋና ፍትሃዊነትን ባረጋገጠ መልኩ እንዲከናወን ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር እየተካሄደ መሆኑን አመልክተዋል።
ላኪዎች አርሶ አደሩን በገንዘብ፣ በቴክኖሎጂና በምርጥ ዘር በመደገፍ ምርቱን በቀጥታ ከማሳው ተረክበው ወደ ውጭ በመላክ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን የሚገታ የኮንትራክት እርሻ አሰራር መዘርጋቱን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል።