የመንግስት ውሳኔ ብሔራዊ መግባባትን በመፍጠር በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ያመቻል – አስተያየት ሰጪዎች

ግምቢ ጥር 5/2014 (ኢዜአ) በመንግስት ውሳኔ መሰረት የተወሰኑ እስረኞች ክስ ተቋርጦ እንዲፈቱ መደረጉ ብሔራዊ መግባባትን በመፍጠር በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን እንደሚያመች በምዕራብ ወለጋ ዞን አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ።
አስተያየት ሰጪዎቹ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የመንግስት ውሳኔ ትክክለኛ እና ወቅታዊ ነው፤ በተለይም ለብሔራዊ መግባባት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።
አሁን ሀገሪቱ ያጋጠሟትን ችግሮች አንድነትን በማጠናከር ለመፍታትና ከፍታዋን ለማረጋገጥ በጋራ መትጋት እንደሚያስፈልግም ተመልክቷል።
በዞኑ የግምቢ ወረዳ ነዋሪ አቶ ተገኝ አማረ በሰጡት አስተያየት፤ መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን ክስ ማቋረጡ የመደመር ፍልስፍና ውጤት ነው ብለዋል፡፡
አሸባሪው ህወሓት ባለፉት 27 ዓመታት በርካታ ፖለቲከኞችንና ንፁሃንን በማሰር ሲያሰቃይና ሲገል ነበር ያሉት አስተያየት ሰጪው፤ ከለውጡ በኋላ ማንኛውም ሰው በፖለቲካ አመለካከቱ እንደማይታሰር የአሁኑ መንግስት በተግባር ማስመስከሩን ተናግረዋል።
ፖለቲካን ሽፋን በማድረግ ወንጀል የሚፈፅሙ ግለሰቦችን መንግስት ህግን ለማስከበርና የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል እርምጃ መውሰዱ ከፖለቲካ አቋም ጋር አይገናኝም ያሉት ደግሞ የግምቢ ከተማ ነዋሪ አቶ አዲሱ ለሚሳፍ ናቸው።
የተወሰኑ እስረኞች ክስ ተቋርጦ እንዲፈቱ መደረጉ በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍንና ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር የሚያመች ትክክለኛ እና ወቅታዊ ውሳኔ በመሆኑ እንደሚደግፉት ነው የገለጹት።
የላሎ አሳቢ ወረዳ ነዋሪ አቶ ቶሌራ ገምታ በበኩላቸው፤ መንግስት ለሀገር ደህንነት ሲባል የወሰዳቸው እርምጃዎች ጠቃሚ መሆናቸውን አምነን በመቀበል ሁላችንም የመንግስታችንን ውሳኔ መደገፍ አለብን ብለዋል።
አሁን ሀገሪቱ ያጋጠሟትን ችግሮች አንድነታችንን አጠናክረን በመፍታት የኢትዮጵያን ከፍታ ለማረጋገጥ መትጋት ይኖርብናል ሲሉም አክለዋል።
የመንግስትን ውሳኔ በመደገፍም ለአካባቢው ብሎም ለሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ልማት የበኩላቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል።
ሀገሪቱን ከውስጥና ከውጭ ጠላት ለመታደግ በመንግስት የተወሰዱት እርምጃዎች የለውጡን ራዕይና የመደመር እሳቤ በግልጽ ያሳየ ነው ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ኤብሴ አምባዬ ናቸው።
አክለውም ፤በመላ ሀገሪቱ ሰላም እንዲመጣ መንግስት እያሳየ ያለው ቁርጠኝነት የሚደነቅ ነው፤ ዘላቂነት እንዲኖረውም ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት አለብን ብለዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ “ጀግና ሕዝብ – በቀኝ እጁ ድልን የሚጨብጥ፣ በግራ እጁ ይቅርታና ምህረትን የሚቸር ነው!” በሚል ካስተላለፉት መልዕክት መካከል በመደመር መንገድ ተጉዘን ወደ ሁለንተናዊ ብልጽግና ለመድረስ ሰላም፣ ይቅርታና ፍቅር ዋናዎቹ ዕሴቶቻችን ናቸው ያሉት ይጠቀሳል።
ሀገራዊ ሰላምን ለማስፈን ሰላማዊ የፖለቲካ መንገድን ብቻ መከተል፤ ያለፉ ቁርሾዎችን በይቅርታ መፍታት፤ የወደፊቱን መንገድ ደግሞ በሕዝቦች ፍቅር ላይ በመመሥረት ኅብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ማጽናት አለብን ብለዋል።
ይህንኑ የሚያረጋግጠው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ፤ የተወሰኑ እስረኞች ክስ መቋረጡ በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ችግሮችን ከስረ መሰረታቸው ለመፍታት አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል።
ውሳኔው ሀገራዊ ደህንነትን ለማረጋገጥና ዘላቂ ጥቅምን ለማስጠበቅ እንዲያግዝ በማሰብ እንደሆነም ተመልክቷል።