መንግስት የሀገርና የህዝብን ዘላቂ ጥቅም ታሳቢ በማድረግ ያሳለፈውን ውሳኔ እንደግፋለን -ነዋሪዎች

ጂንካ፤ ጥር 5/2014 (ኢዜአ) መንግስት የሀገርና የህዝብን ዘላቂ ጥቅም ታሳቢ በማድረግ ያሳለፈውን ክስ የማቋረጥ ውሳኔ እንደግፋለን ሲሉ በጂንካ ከተማ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከጂንካ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ዘላለም ነጋሽ ከሰሞኑን ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ የነበሩ ግለሰቦች ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር እንዲፈቱ መወሰኑ ድንገተኛ መሆኑ ግራ መጋባት መፍጠሩን ተናግረዋል።
መንግስት እንደነዚህ ያሉ ከባድ ውሳኔዎችን ይፋ ከማድረጉ በፊት አስቀድሞ ለህብረተሰቡ ፍንጭ በመስጠት ህብረተሰቡ እንዲዘጋጅ ቢያደርግ የተሻለ ይሆን እንደነበር አመልክተዋል።
መንግስት ያሳለፈው ውሳኔ የሀገሪቱን ዘላቂ ጥቅምና ሰላም ለማስፈን ካለው ጽኑ ፍላጎት የመነጨ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰጡት ገለፃ መገንዘብ መቻላቸውን አስረድተዋል።
”በህዝብ የተመረጠ መንግሥት ሀገርን እና ህዝብን የሚጎዳ ውሳኔ ይወስናል የሚል እምነት የለኝም” ያሉት ነዋሪው ውሳኔውን አክብረው ለተፈጻሚነቱ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ጠቁመዋል።
“ህብረተሰቡ የመንግስትን ውሳኔ በሰከነ መንገድ ማየትናና ማመዛዘን ይጠበቅበታል” ብለዋል።
“መንግስት የወስነው ውሳኔ የሀገርን ጥቅም የሚያስጠብቅ እንጂ ሀገርን የሚጎዳና በህዝቡ ህልውና ላይ አደጋ የሚጥል ውሳኔ ያስተላልፋል የሚል እምነት የለኝም” ያለው ደግሞ የከተማው ነዋሪ ወጣት ሙሉቀን ታፈሰ ነው።
“ሀገር አሁን ላይ ካጋጠሟት ውስብስብ ችግሮች ፈጥና እንድትወጣ ውሳኔውን በሆደ ሰፊነት በማየት ከመንግስት ጎን መቆም ይገባል” ብሏል።
“መንግስት የሚይዘው አቋምና የሚወስነው ውሳኔ የዛሬን ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ምን ሊከሰት እንደሚችል ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው” ያለው ወጣቱ ሀገርን ማስቀጠል የሚቻለው ከስሜታዊነት በመራቅ መሆኑን አመልክቷል።
ውሳኔው ወቅታዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት በመፈተሽ፣ በማገናዘብና ሀገራዊ ጥቅምን ከማስጠበቅ አንፃር የተደረሰበት በመሆኑ ፋይዳውን መገንዘብ እንደሚያስፈልግ አስገንዝቧል።
”ከምንም በላይ በሀገር ላይ በሀገር ላይ የተደቀነውን ፈተና ለመመከት ልዩነቶችን ማጥበብና አንድነታችንን ማጠናከር ይገባል” ያለው ወጣቱ “በሀገራዊ ምክክር መድረኩ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በማጠናከርና ለሀገር የሚጠቅሙ ሀሳቦችን በማመንጨት የበኩላችንን እንወጣ” ብሏል።
አቶ ባንቲ ባርቃ የተባሉ የከተማው ነዋሪ በበኩላቸው መንግሥት ምንም እንኳን በእስር ላይ የሚገኙ ግለሰቦችን የክስ ሂደት እንዲቋረጥ በማድረግ ከእስር እንዲፈቱ ማድረጉ ለሀገሪቱ በጎ ሚና እንዳለው ቢታመንም በቀጣይ በጉዳዩ ዙሪያ ከህዝቡ ጋር ምክክር በማድረግ ብዥታውን ማጥራት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
የፍትህ ሥርዓቱም ከማናቸውም ተጽእኖ በመላቀቅ ለእውነተኛ ፍትህና የህግ የበላይነት መረጋገጥ ሊቆም እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“ከዚህ አንጻር መንግስት በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ክስ በማቋረጥ ከእስር እንዲፈቱ ማድረጉን ከህግ አንጻር ያለውን ፋይዳ የህግ ባለሙያዎች ህዝቡን የማስገንዘብ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል” ብለዋል።
ለንጹሐን ወገኖች እልቂት ምክንያት የሆኑና በሀገር ላይ ክህደት የፈፀሙ የአሸባሪው ህወሓት አመራሮችና አባላት ታድነው በህግ ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው አፅንዖት ሰጥተው ተናግረዋል።