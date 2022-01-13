አፍሪካዊያን በአንድነት ከቆሙ የምዕራባዊያንን ጫና የሚመክት አቅም አላቸው

አዲስ አበባ ጥር 05/2014(ኢዜአ) አፍሪካዊያን በአንድነት ከቆሙና ከተባበሩ አህጉሪቷን ሠላምና ፍትህ የሰፈነባት፣ ነጻነቷ የተረጋገጠ ማድረግ ይችላሉ ይላሉ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ሱዋኔ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህርና የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሙላቱ ፍቃዱ።
የአፍሪካ ሕዝቦች በአንድነት ከቆሙ የምዕራባዊያንን ጫና የሚመክት ትልቅ አቅም አላቸው የሚሉት ፕሮፌሰሩ፤ ከጥንት ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት በምዕራቡ ዓለም ጫናዎች ሲደርሱባቸው ኖረዋል፣ አሁንም ቀጥሏል ሲሉ ይገልጻሉ።
ታሪክ እንደሚያስረዳው ምዕራባዊያን አገራት ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ አፍሪካን ለመከፋፈልና ለመለያየት ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል።
በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ በተለይም ለቅኝ ግዛት ያልተንበረከከች በመሆኗ ለፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረት የጣለች እንደሆነች አውስተዋል።
እንደ ፕሮፌሰሩ ገለጻ የፓን አፍሪካኒዝም ጽንሰ ሃሳብ አፍሪካዊያንን ከምንም ነገር በላይ ሊያስተባብርና በአንድነት ሊያቆም የሚችል ነው።
በአፍሪካ ቀንድ ሠላም፣ አንድነትና መረጋጋት ለማስፈንም ይኸው የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ጉልህ ሚና እንዳለው አብራርተዋል።
ይህ እንቅስቃሴ ጫናዎችን ለመቋቋም አቅም መፍጠር የሚችል ቢሆንም ከቀደሙት ታላላቅ የአፍሪካ መሪዎች በኋላ በምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ ምክንያት እንዲቀዛቀዝ መደረጉን ጠቅሰዋል።
ይሁንና አፍሪካዊያን አሁንም ድረስ በዓለም ዓቀፍ መድረክ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ከመሆን ባሻገር በአፍሪካ ጉዳይ የመወሰንና ለችግሮቿም መፍትሄ ማምጣት የሚችሉ ሕዝቦች መሆናቸውን ማስመስከር ይችላሉ ብለዋል።
ፕሮፌሰር ሙላቱ የአፍሪካ አገራት በርካታ የጋራ እሴቶችና አብሮ የመልማት ጸጋ ቢኖሯቸውም ምዕራባዊያኑ ሲመቻቸው በእጅ አዙር ለመምራት ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ለማተራመስ በመካከላቸው ድንበሮችን በማካለል ለግጭት እንዲዳረጉ ምክንያት ሲሆኑ መቆየታቸውን ያነሳሉ።
ይሁንና አፍሪካዊያን ለምዕራባዊያኑ ፍላጎት ክፍተት ባለመፍጠርና የውስጥ አንድነታቸውን በማጠናከር አፍሪካን ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ ይገባቸዋል፤ ይህንንም ማድረግ ይችላሉ ነው ያሉት።
አፍሪካ በ2063 ያስቀመጠችውን “ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች” የሚለውን መርህ እውን ለማድረግ ካለመግባባትና ከግጭት በመውጣት በልማትና ዴሞክራሲ የበለጸገች አህጉር መገንባት ይገባልም ብለዋል።
በቀጣናው ዘላቂ ወዳጅነት ማምጣትና የንግድና መሰረተ ልማት ትስስርን ማጠናከር እውን እንዲሆንም በፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ምሣሌ ሆና ግንባር ቀደም ሚና መጫወት እንዳለባት ገልጸዋል።
“አፍሪካ አህጉር ሳትሆን አገር ነች” የሚሉት ፕሮፌሰሩ ኢትዮጵያን ስናስብ ስለ መላው አፍሪካ የምናስብና የምንሰራ እንደሆንን መገንዘብ ይገባናልም ብለዋል።
በአፍሪካ ከ1 ነጥብ 3 ቢሊዮን በላይ ሕዝብ እንደሚገኝ ይገመታል ያሉት ፕሮፌሰር ሙላቱ እነዚህ ዜጎች ለአፍሪካ እኩልነት፣ ፍትህ እና ነጻነት የጎላ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
የሕዝብ ለሕዝብ ትስስርን ማጠናከር፣ በጋራ የመስራትና የመልማት ልምድ ማዳበር፤ በማኅበራዊና በኢኮኖሚያዊ፤ በትምህርት፣ በቱሪዝም እና በሌሎችም ዘርፎች ጠንካራ መሰረት መገንባት ይቻላል ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል።