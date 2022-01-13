ኢትዮጵያ ላይ ሲደረጉ የቆዩ ጫናዎች ትርጉም እያጡ መምጣታቸው የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ስነ-ምህዳሩን ቀይሮታል

አዲስ አበባ ፣ ጥር 05/2014(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ ሲደረጉ የቆዩ ጫናዎች ትርጉም እያጡ መምጣታቸው የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ስነ ምህዳሩን እየቀየረው መምጣቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።
የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሣምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በሣምንቱ የተከናወኑ አበይት የፖለቲካና የዲፕሎማሲ መስክ ስራዎች ላይም ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከዚህም መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ያደረጉትን የስልክ ውይይት አንስተዋል።
ውይይቱ በሁለቱ አገራት ከዚህ ቀደም የነበረው የግንኙነት መንፈስ እየተቀየረ ስለመሆኑ ማሳያ መሆኑን አመላክተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፕሬዚዳንት ባይደን ኢትዮጵያ ለምን ተገዳ ወደ ሕግ ማስከበር ተግባር እንደገባች፣ ከሠብዓዊ መብት ጥበቃና ሠብዓዊ ድጋፍ አቅርቦት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ መስጠታቸውን ተናግረዋል።
በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ከማቋቋም ጋር በተያያዘም ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን ገልፀው የስልክ ውይይቱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ከመጡ የመጀመሪያው መሆኑን ጠቅሰዋል።
በሁለቱ አገራት መካከል ከዚህ ቀደም የተስተዋለውን በጥርጣሬ የተቃኘ አካሄድ ለመለወጥና ለንግግር ዝግጁ መሆናቸውን ማሳየታቸውን፣ በጋራ ጉዳዮች ላይ ለመስራትም መስማማታቸውን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ላይ በአንዳንድ ወገኖች ሲደረግ የነበረው ጫና ትርጉም አልባ እየሆነ መምጣቱን የገለጹት ቃል አቀባዩ በዚህም የፓለቲካና ዲፕሎማሲ ስነ ምህዳሩ እየተቀየረ መምጣቱን አክለዋል።
ለጫናዎቹ ትርጉም አልባ መሆን አንዱ ምክንያት ያሉት የአሸባሪውን ህወሓት ወረራ በመቀልበስ የተገኘውን ድል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ብሄራዊ መግባባት ለማምጣት የተጀመረው ሂደት መሆናቸውን አብራርተዋል።
አምባሳደር ዲና በጦር ሜዳ የተገኘው ድል በዲፕሎማሲውም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።