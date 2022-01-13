በምዕራብ ጎንደር ዞን ለ7 ሺህ 200 ወጣቶች የሥራ ዕድል ተመቻቸ

መተማ ጥር 5/2014(ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ከህልውና ዘመቻው ጎን ለጎን ለ7 ሺህ 200 ወጣቶች የሥራ ዕድል መመቻቸቱን የዞኑ የሥራና ስልጠና መምሪያ አስታወቀ።
የህወሃት የሽብር ቡድን በከፈተው ጦርነት በሥራ እድል ፈጠራና ሌሎች ልማቶች ላይ መስተጓጎል ማስከተሉን የመምሪያው ምክትል ኃላፊ አቶ አስፋው በሪሁን ለኢዜአ ተናግረዋል።
በበጀት ዓመቱ ከ20 ሺህ ለሚበልጡ ወጣቶች የሥራ እድል ለማመቻቸት ታቅዶ ወደ ተግባር ቢገባም ” ባለፉት ስድስት ወራት በህልውና ዘመቻ ውስጥ በመቆየታችን የታሰበውን ያህል ማከናወን አልተቻለም ” ነው ያሉት።
ይሁን እንጂ ከህልውና ዘመቻው በተጓዳኝ የሥራ እድል ፈጠራውን ችግር ለመፍታት በተደረገው ጥረት ለ7 ሺህ 200 ዜጎች የሥራ እድል መመቻቸቱን አስታውቀዋል።
እንደ አቶ አስፋው ገለጻ፤ ከእነዚህ ውስጥም 5 ሺህ 600 የሚሆኑት በቋሚነት፤ ቀሪዎቹ ደግሞ በጊዜያዊነት የሥራ ዕድል የተመቻቸላቸው ናቸው።
አገልግሎት፣ ግንባታ ፣ ከተማና ገጠር ግብርና እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብት ልማት ዘርፎች ለወጣቶቹ ከተመቻቸላቸው የሥራ ዕድሎች መካከል ይገኙበታል።
ወደ ስራ ለተሰማሩት ዜጎችም 36 ሄክታር የመስሪያ፣ የማምረቻና የመሸጫ ቦታ እንዲሁም 6 ሚሊዮን ብር የመንቀሳቀሻ ብድር መሰጠቱን ጠቅሰዋል።
በህልውና ትግሉ ምክንያት ተፈጥሮ የቆየውን የስራ እድል ፈጠራ መስተጓጎል በቀጣይ ቀሪ ወራት ያለፈውን ጭምር በማካካስ እቅዱን ለማሳካት በከተማም ይሁን በገጠር ትኩረት ተደርጎ ይሰራል ብለዋል።
በከተማና ገጠር የሚገኙ ፀጋዎች የመለየት ሥራ መከናወኑን ያመለከቱት አቶ አስፋው፤ በቀጣይ የተሻለ ቁጥር ያለው ወጣት ወደ ሰራ ለማስገባት ጥረት እንደሚደረግ ገልጸዋል።
በዞኑ የገንዳ ውኃ ከተማ ነዋሪ ወጣት እንየው ደሴ በሰጠው አስተያየት፤ በግንባታ ዘርፍ ለመንገድ ሥራ በሚያገለግል የንጣፍ ድንጋይ ጠረባ በማህበር ተደራጅተው በመስራት ላይ እንደሚገኙ ተናግሯል።
አንድ የተጠረበ የንጣፍ ድንጋይ በ5 ብር ለማስረከብ የቅድመ ስምምነት ውል ተፈራርመው ወደ ሥራ መግባታቸውን ጠቅሶ፤ በሁለት ሳምንት ውስጥ ከ60 ሺህ በላይ የተጠረበ ድንጋይ ማዘጋጀታቸውን አመላክቷል።
ሌላኛው ወጣት ወርቁ አታላይ በበኩሉ፤ በመስኖ ዘርፍ በተፈጠረለት የሥራ እድል በግማሽ ሄክታር መሬት ቀይ ሽንኩርት እያለማ መሆኑን ገልጿል።
”በመስኖው ከ80 ሺህ ብር በላይ ገቢ አገኛለሁ ብየ እጠብቃለሁ” ያለው ወጣቱ ፤ሀገርን ከጠላት ለመጠበቅ ሁሌም ዝግጁ ከመሆን ጎን ለጎን በገቢ ማስገኛ ሥራዎች ላይ በመሰማራት ራስን ከመቻል ባለፈ ሀገርንም መጥቀም እንደሚያስፈልግ ተናግሯል።