ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሀገር አቀፍ የምርምር አውደ ጉባኤ ለማስተናገድ መዘጋጀቱን አስታወቀ

ጎንደር፤ ጥር 5/2014 (ኢዜአ)፡ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ”ብሄራዊ ምክክር ለተሻለ ሀገራዊ መግባባት” በሚል መሪ ሃሳብ ሀገር አቀፍ የምርምር አውደ ጉባኤ ለማስተናገድ መዘጋጀቱን አስታወቀ።
በዩኒቨርሲቲው የህግ ትምህርት ቤት ዲን ተወካይ አቶ አለሙ ታዬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ነገ በሚጀመረው ጉባኤ ለሀገራዊ የምክክር መድረክ ከምሁራን፣ ከአጋር አካላትና ከህብረተሰቡ ተወካዮች የሚያዳብሩ ግብአቶችን ለማሰባሰብ ዓላማ ያደረገ ነው።
ስለብሄራዊ እርቅ ምንነት፣ ፋይዳውና አስፈላጊነት እንዲሁም ከአጋር አካላትና ከህዝቡ ስለሚጠበቀውና መደረግ ስለሚኖርባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ሀሳቦች እንደሚቀርቡ ጠቁመዋል።
የህግ፣ የፖለቲካ ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት ምሁራን የተዘጋጁ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት እንደሚካሄድባቸውም አመላክተዋል።
በምርምር አውደ ጉባኤው በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ታዋቂ የህግ፣ የፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት ምሁራን ፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ የሲቪክ ማህበራት አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶችና የዩኒቨርሲቲው ምሁራን ተሳታፊ እንደሚሆኑ ታውቋል፡፡