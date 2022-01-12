የአሸባሪው የሕወሃት ቡድን የዋግኽምራ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ ንብረቶች “ሙሉ በሙሉ” ዘርፏል።

ሰቆጣ፣ ጥር 04 ቀን 2014 (ኢዜአ ) የአሸባሪው የህወሃት ቡድን የዋግኽምራ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያን ንብረት “ ሙሉ በሙሉ” መዝረፉን የሬዲዮ ጣቢያ ስራ አስኪያጅ አቶ መንግስተአብ ታረቀኝ አስታወቁ።
የሬዲዮ ጣቢያውን ወደ አገልግሎት እንዲመለስ ከኢትዮዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር በመሆን እንቅስቃሴ ተጀምሯል ብለዋል።
የዋግኽምራ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ በ2002 ዓ.ም የሕብረተሰቡን ባህል፣ ቋንቋ ፣ወግና ታሪክ ለማሳደግ ታልሞ የተቋቋመ ነው።
ጣቢያው በአማርኛና በኽምጣና ቋንቋዎች የተለያዩ ወቅታዊ መረጃዎችን ለሕብረተሰቡ ሲያደርስ ቆይቷል።
የዋግኽምራ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ ስራ አስኪያጅ አቶ መንግስተአብ ታረቀኝ ጣቢያው በተለይም የዋግን ባህል፣ ቋንቋ፣ ወግና ታሪክ ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ አስተዋፅኦ እያበረከተ መቆየቱን ለኢዜአ ገልጸዋል።
ሬዲዮ ጣቢያው በብሔረሰብ አስተዳደሩ በሚገኙ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በኽምጣና ቋንቋ ትምህርት በሬዲዮ ሲያሰራጭ እንደነበር አስታውሰዋል።
የአሸባሪው ህወሓት ቡድን በብሄረሰብ አስተዳደሩ በፈፀመው ወረራ ግምታቸው አምስት ሚሊዮን የሚያወጡ የሬዲዮ ጣቢያውን የማሰራጫ መሳሪያ፣ ኮምፒውተሮች ጨምሮ የነበሩ ቁሳቁሶችን “ሙሉ በሙሉ” ዘርፏል ነው ያሉት አቶ መንግስተአብ።
“አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በጣቢያው ላይ የፈጸመው አስነዋሪ ድርጊት የብሔር ብሔረሰቦች ባህልና ቋንቋ ለተተኪው ትውልድ እንዳይተላለፍ ካለው ፍላጎት የሚመነጭ ነው” ብለዋል።
የሬዲዮ ጣቢያውን ወደ አገልግሎት እንዲመለስ ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር በመሆን እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቀዋል።
ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያው የማህበረሰቡ ድምጽ ሆኖ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ አቅርበዋል።