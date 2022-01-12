በኦሮሚያ ክልል የዘንድሮው የአካባቢ ጥበቃ ሥራ ነገ በይፋ ይጀመራል

ጥር 4/2014… በኦሮሚያ ክልል ሕዝቡን ያሳተፈ የአካባቢ ጥበቃ ሥራ ነገ በምዕራብ ሸዋ ዞን ደንዲ ወረዳ በክልል ደረጃ በይፋ እንደሚጀመር የክልሉ ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ።
የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ዛሬ በወቅታዊ የልማትና የፀጥታ ጉዳይ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ለምርታማነት ዕድገት ወሳኝ የሆነው የዘንድሮው የአካባቢ ጥበቃ ስራ በሕዝብ ተሳትፎ እንደሚከናወን ገልጸዋል።
ኃላፊው በመግለጫቸው እንዳመላከቱት በክልሉ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የሚሸፍን 6 ሺህ 448 ተፋሰሶች ለዘንድሮው የአካባቢ ጥበቃ ስራ ተለይተዋል።
ተፋሰሶቹን በሕዝብ ተሳትፎ ለማልማት ለ60 ቀናት የሚቆየው የተፋሰስ ልማት ዘመቻ ነገ በምዕራብ ሸዋ ዞን ደንዲ ወረዳ በክልል ደረጃ በይፋ እንደሚጀመር አስታውቀዋል።
በክልሉ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የክልሉ ሕዝብና መንግሥት በፀጥታው ዘርፍ ሰፊ ስራዎችን በቅንጅት እያከናወኑ መሆኑንም ገልጸዋል።
በተለይም የአሸባሪውን የሸኔ ቡድን እኩይ እንቅስቃሴ ለመግታት ሕዝቡን ያሳተፉ ሶስት አበይት ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውን ኃላፊው አስታውቀዋል።
አንደኛውና ዋነኛው ሕዝቡ ተደራጅቶ አካባቢውን ቀን ከለሊት በመጠበቅ የአካባቢው የሰላም ዘብ መሆኑን በተግባር አስመስክሯል ብለዋል።
በተሳሳተ መንገድ ቡድኑን የተቀላቀሉ ወጣቶች በአባ ገዳዎችና ሀደ ሲንቄዎች ጥሪ እጅ እንዲሰጡ ማድረግ ካለፈው ወር አጋማሽ ጀምሮ ሌላኛው ውጤታማ ስራ የተሰራበት መሆኑን አስረድተዋል።
በዚህም በተሳሳተ መንገድ የሽብር ቡድኑን ተቀላቅለው የነበሩ ከ300 የሚበልጡ ወጣቶች ለአባገዳዎች በሰላም እጅ መስጠታቸውን ገልጸዋል።
በኦሮሞ ባህል፣ ወግና ሥርዓት መሰረት ወጣቶቹ በምህረት ማህበረሰቡን ተቀላቅለው ሰላማዊ ሕይወት እንዲመሩ መደረጉን ተናግረዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ጊዜ ጀምሮ በርካታ የሽብር ቡድኑ አባላት በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል።
እንዲሁም የመኸር ምርትን በመሰብሰብ ረገድም በ2013/14 የመኸር እርሻ በክልሉ 6 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በተለያየ ሰብል መልማቱን ጠቅሰዋል።
ኃላፊውእንዳሉት ከዚሁ በተለያየ ሰብል ከለማው መሬት ውስጥ እስካሁን 5 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ የደረሰ አዝመራና ምርት መሰብሰቡንም አስረድተዋል።
በመስኖ ስንዴ ልማትም በመጀመሪያ ዙር ከታቀደው 350 ሺህ ሄክታር እስካሁን 302 ሺህ ሄክታር በላይ ማልማት መቻሉን አንስተዋል።
በዝናብ እጥረት ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ሰብዓዊ ድጋፍ የማድረስ ስራም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው፤ ሁሉም አካላት ለወገኑ እንዲደርስ አቶ ኃይሉ ጥሪ አቅርበዋል።