ኢክናስ ለደብረብርሃን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ

ጥር 04 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮ-ካናዳዊያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ (ኢክናስ) የተባለ ግብረ ሰናይ ድርጅት ከሸዋ ልማት ማህበር ጋር በመተባበር ለደብረብርሃን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ።
የኢክናስ አስተባባሪ ዶክተር ትሁት አስፋው በድጋፉ ርክክብ ሥነ ሥርዓት ላይ እንዳሉት፤ ድጋፉ የአጥንት ስብራት መጠገኛ መሳሪያዎች፣ መድሃኒት፣ የሕሙማን አልባሳትና የፀጉር ማስተካከያ ማሽኖችን ያካተተ ነው።
ድጋፉ አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ የጥፋት ቡድኖች በፈጸሙት ጥፋት ጉዳት ለደረሰባቸው ሕክምና ለመስጠት እንደሚያስችል ተናግረዋል።
ኢክናስ በቀጣይ በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን በማስተባበር በጦርነቱ የወደሙ ተቋማትንና የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን በመገንባትና በመጠገን ተግባር ለመሳተፍ እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የደብረ- ብርሃን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ዳግም ሽመላሽ ድጋፉ የሕክምና መገልገያ መሣሪዎችና ቁሳቁስ እጥረት በማቃለል አስተዋጽኦው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
ለታካሚዎች ተገቢውን ሕክምና ለመስጠት እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
የሸዋ ልማት ማህበር ሰብሳቢ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው ድርጅቱ ከዚህ ቀደም 70 ሺህ የካናዳ ዶላር በመላክ በከተማዋ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የዕለት ምግብ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል።
በተጨማሪም በአጣዬ ከተማና አካባቢዋ ቤታቸው ለወደመባቸው ወገኖች የቤት መስሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው፤ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ‼
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ‼
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼