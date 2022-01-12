የምዕራብ ሸዋ ዞን ዓመታዊ የባህል ስፖርቶች ውድድር ተጀመረ

አምቦ ጥር 4/2014 (ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን 22ኛው ዓመታዊ የባህል ስፖርቶች ውድድር ዛሬ በአምቦ ከተማ ተጀምሯል።
በውድድሩ በሁለቱም ጾታዎች 360 ስፖርተኞች ይሳተፋሉ።
የምዕራብ ሸዋ ዞን የስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መረራ ደበሬ ለኢዜአ እንደገለጹት ኩርቦ፣ገና፣ቀስት፣ሻህ፣ባለ 12 እና 18 ገበጣ እንዲሁም የፈረስ ሸርጥና ጉግስ ውድድር የሚካሄድባቸው የባህል ስፖርት ዓይነቶች ናቸው።
ውድድሩ ከጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በሰንዳፋ ከተማ በሚካሄደው የኦሮሚያ ክልል የባህል ስፖርቶች ውድድርና ፌስቲቫል ላይ ዞኑን ወክለው የሚሳተፉ ስፖርተኞችን ለመምረጥ የሚካሄድ መሆኑን አመልክተዋል።
ተመልካቾች ስፖርታዊ ጨዋነትን በተላበሰ መልኩ ውድድሩን በመከታተል ስፖርተኞችን እንዲያበረታቱ አቶ መረራ ጥሪ አቅርበዋል።
በውድድሩ መክፈቻ በተደረገ በሴቶች ሻህ ጨዋታ ሊበን ጃዊ ኖኖ ወረዳን እንዲሁም በወንዶች የገበጣ ውድድር ደግሞ አምቦ ደንዲን በተመሳሳይ 2 ለ 0 አሸንፈዋል።
ከዞኑ 15 ወረዳዎች የመጡ ስፖርተኞች የሚሳተፉበት ውድድር እስከ ጥር 8 ቀን 2013 ዓ.ም ይቆያል።