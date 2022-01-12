ቤተክርስቲያኗ አስተባባሪነት ለተፈናቀሉ ወገኖች የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተሰበሰበ

አዲስ አበባ ጥር 4/2014/ኢዜአ/ የዘፀዐት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን የወንጌል አማኞችን በማስተባበር ለተፈናቀሉ ወገኖች የተሰበሰበውን 10 ሚሊዮን ብር ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስረከበ።
“ለኢትዮጵያ ምልጃና የአምልኮ ጊዜ” በሚል ሀሳብ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ በመስቀል አደባባይ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተከናውኗል።
በመርሃ ግብሩ የተሰበሰበውን 10 ሚሊዮን ብር የዘፀዐት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን መሪ ሀዋሪያ ዮሐንስ ግርማ በከንቲባ ጽህፈት ቤት በመገኘት አስረክበዋል።
ድጋፉንም በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስኪያጅ ጥራቱ በየነ ተረክበዋል።
ሐዋሪያ ዮሐንስ ግርማ ድጋፉ “ለወገን ያለነው እኛው ነን” በሚል መሰባሰቡን ገልጸዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ባቀረበው ጥሪ መሰረት በተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች መልሶ ለማቋቋም እና ለማደራጀት ጥቅም ላይ የሚውል መሆኑንም ጠቁመዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስኪያጅ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው በተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎችን የማቋቋም ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
የወንጌል አማኞች ህብረት ከተማ አስተዳደሩ ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል ላደረጉት ድጋፍ ዋና ስራ አስኪያጁ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የችግሮቻችን ሁሉ መፍቻ የሆነውን አንድነታችንም አጠናክረን በመቀጠል ሊከፋፍሉን የሚነሱ ሃይሎችን በጋራ ታግለን ማሸነፍ አለብን ብለዋል።