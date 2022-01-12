በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ምክክር ማድረግ ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት አገራዊ መግባባት ለመፍጠር ያግዛል

አዲስ አበባ ጥር 04/2014(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ምክክር ማድረግ ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት አገራዊ መግባባት ለመፍጠር ጉልህ ፋይዳ እንደሚኖረው ኢዜአ ያነጋገራቸው ወጣቶች ገለፁ።
በኢትዮጵያ ከረጅም አመታት ጀምሮ እየተሸጋገሩ የመጡ አለመግባባቶች ልዩነት በመፍጠር ለግጭትና አለመረጋጋት ምክንያት ሆኗል።
እነዚህን ልዩነቶች በምክክር መቋጫ ለማበጀት ሁሉን አቀፍ አገራዊ ምክክር እንዲካሄድ የመንግስት ዝግጁነት በመኖሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኮሚሽኑ ተቋቁሟል።
ኮሚሽኑን የሚመሩ 11 ኮሚሽነሮችን ለመሾም የህዝብ የጥቆማ መስጫ መንገዶች ተመቻችተው በሂደት ላይ መሆኑም ይታወቃል።
በመሆኑም አገራዊ ምክክሩ በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ምክክር ማድረግ ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት አገራዊ መግባባት ለመፍጠር የጎላ ሚና እንዳለው ወጣቶች ገልጸዋል።
የሚዘጋጀው መድረክ የፖለቲካም ይሁን ሌሎች ልዩነቶች ወደ ውይይት መጥተው መግባባት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባት ከተፈጠረ ዘመን ተሻግረው የመጡ የግጭትና ያለመግባባት ምክንያቶች እልባት አግኝተው ሁሉም ለልማት የሚዘጋጅበት አጋጣሚ እንደሚፈጠር ወጣቶቹ ያምናሉ።
የመድረኩ ፋይዳ ውስጣዊ ቅራኔዎችን በመፍታት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በጋራ ለማሳደግና ክብርና ሉአላዊነቷን ለማስጠበቅ የማይተካ ሚና ይኖረዋል ይላል ወጣት በሻ ንጋቱ።
ሌላኛው አስተያየት ሰጭ ወጣት ብርቅነህ ጋሻው፤ የምክክር መድረኩ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና የጋራ መግባባት ለመፍጠር አጋዥ መሆኑን ተናግሯል።
በኢትዮጵያ እኩልነት ሰፍኖ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥም መመካከር ያስፈልጋል ብሏል።
አገራዊ ምክክሩ የሁላችንንም ተሳትፎና ትብብር የሚጠይቅ በመሆኑ የሚፈጠረውን መድረክ በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል ያሉት ደግሞ ወጣት ብርቅነህ ጋሻውና አቶ በላይነህ ወልድየስ ናቸው።