የካናዳ ሐኪሞች የልማትና ተራድኦ ድርጅት በጎንደር ከተማ የህሙማን አልጋዎችን ድጋፍ አደረገ

ጎንደር፤ ጥር 4/2014 (ኢዜአ) የካናዳ ሐኪሞች የልማትና ተራድኦ ድርጅት በጎንደር ከተማ ለሚገኙ ጤና ተቋማት የሚውል ከ2 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የህሙማን አልጋዎችን ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ።
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ተወካይ ሲስተር ዘነበወርቅ ንጋቱ ለኢዜአ እንደገለጹት የልማትና ተራድኦ ድርጅቱ ከጤና መምሪያው በቀረበለት የትብብር ጥያቄ መሰረት የህሙማን አልጋዎቹን ድጋፍ አድርጓል።
በዚህም ተራዕዶ ድርጅቱ 200 ዘመናዊ የህክምና አልጋዎችና 200 ፍራሾችን ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
ድጋፉ በከተማ አስተዳዳሩ ስር የሚገኙ 8 የጤና ተቋማትን ጨምሮ በከተማው አይራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ እየተገነባ ለሚገኘው ሪፈራል ሆስፒታል አገልግሎት እንደሚውል ጠቁመዋል።
የህሙማን አልጋዎቹ በወሊድና በድንገተኛ አደጋ ወደ ጤና ተቋማቱ የሚመጡ የህክምና እርዳታ ፈላጊዎችን የአልጋ እጥረት የሚቀርፍ እንደሆነም አስረድተዋል፡፡
”የህክምና አልጋዎቹ የከተማውን የጤና አገልግሎት ጥራት ለማሻሻልና የታካሚዎችንም የአገልግሎት አሰጣጥ ቅሬታዎች ለመፍታት ያግዛሉ” ያሉት ደግሞ የከተማው ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ናቸው፡፡
በየጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ ለመጣው የከተማው ነዋሪ በርካታ የጤና ተቋማት መገንባትና ደረጃውን የጠበቀ የህክምና አገልግሎት መስጠት ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን ተናግረዋል።
የካናዳ ሀኪሞች የልማትና ተራድኦ ድርጅት የህክምና ተቋማትን የቁሳቁስ ችግር መነሻ በማድረግ ላበረከተው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
አሁን ላይ ቁጥሩ ከ700 ሺህ በላይ የደረሰው የጎንደር ከተማ ነዋሪ የጤና አገልግሎት የሚያገኘው በ8 ጤና ጣቢዎችና በጎንደር ዩንቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መሆኑ ተመላክቷል።