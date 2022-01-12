በየደረጃው ያለው አመራር ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በመታገል የህዝብ ጥቅምን ሊያስከብር ይገባል -አቶ ኦርዲን በድሪ

ሐረር ታህሳስ 4 ቀን 2014 (ኢዜአ) በየደረጃው ያለው የክልሉ አመራር ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በመታገል የህዝብን ጥቅም ሊያስከብር ይገባል ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ አሳሰቡ ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ማሳሰቢያውን ያስተላለፉት የክልሉ ካቢኔ ለሁለት ቀን ያካሄደውን የሴክተር መስሪያ ቤቶች የ100 ቀን የስራ እቅድ አፈጻጸም ግምገማ ባጠናቀቀበት ወቅት ነው ።
ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ኦርዲን በድሪ በወቅቱ እንዳሉት አመራሩ በክልሉ የሚገኙ የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና የሰላም ግንባታ ስራዎችን በቅንጅት ከማጎልበት አንጻር ባከናወነው ስራ አበረታች ለውጦች መታየት ጀምረዋል።
በተለይ በክልሉ የሰላምና የጸጥታ ስራን ለማጎልበት ህብረተሰቡን በማሰተባበር እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎች ውጤት እያስገኙ በመሆናቸው ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ከዚህ ቀደም በሴክተር መስሪያ ቤቶች ለህብረተሰቡ በሚሰጡ አገልግሎቶች ዙርያ ይነሱ የነበሩ ቅሬታዎች መቀነሳቸውን ጠቁመው በዘርፉ ለተገኘው ውጤት የአመራሩ ቅንጅታዊ አሰራር መዘርጋትና በአቅጣጫ መመራት መጀመሩ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ አቶ ኦርዲን ገለጻ ጠንካራ አሰራሮች ቢፈጠሩም በተለይ ከመሬት አስተዳደር፣ ከግብር አሰባሰብ፣ከመንጃ ፍቃድ አሰጣጥና በሌሎችም ዘርፎች የሚፈጸሙ ብልሹ አሰራሮችና ሙስና በክፍተትነት እንደሚታይ ጠቁመዋል።
“በየደረጃውያለውየክልሉ አመራር ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በመታገል የህዝብና የመንግስት ጥቅም ሊያስከብር ይገባል” ሲሉ አሳስበዋል።
የከተማውን ውበትና ጽዳት የማጎልበትና በክልሉ ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራና ለአገልግሎት መስጫ የተገነቡ ሼዶች፣ የቄራ አገልግሎት፣ ባህል ማዕከልና ሌሎች ተቋማትን ወደ ስራ ማስገባት እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው “ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችን ማከናወን ይገባል” ብለዋል።
በተለይ የአርሶ አደሩን ምርት ለከተማው ህዝብ በማቅረብ የገበያ ክፍተትንና የዋጋ ንረትን የማረጋጋት ስራ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ሊሆን እንደሚገባ አመላክተዋል።
ገበያው የሚፈልገው የስራ ፈጠራ ክህሎት ላይ በትኩረት በመስራት የወጣቱን የስራ እድል ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
በክልሉ የሚስተዋለውን ህገ ወጥ የመሬት ወረራና ግንባታ ከመከላከል አንጻር ሁሉም በቅንጅትና በባለቤትነት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል።
ለሁለት ቀን በተካሄደው መድረክ በክልሉ የ14 ሴክተር መስሪያ ቤቶች የ100 ቀን የስራ እቅድ አፈጻጸም ቀርቦ ውይይትና ግምገማ ተደርጎበታል።