የአፍሪካ አገራት የውጭ ሃይሎችን ጣልቃገብነትና ጫና በጋራ መመከት አለባቸው- ዶክተር ሊ ሴንኪስካ

አዲስ አበባ፣ ጥር 04 ቀን 2014(ኢዜአ) የአፍሪካ አገራት የውጭ ሃይሎችን ጣልቃገብነትና ጫና በጋራ መመከት እንዳለባቸው አሜሪካዊው የስነ-ሕይወት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ሊ ሴንኪስካ አመለከቱ።
ባለሙያው ‘የበቃ ንቅናቄ አፍሪካ ለአፍሪካውያን እንደሆነችና የውጭ ጣልቃ ገብነትን እንደማትሻ የሚያመላክት መሆኑን ገልጸዋል።
በታላቁ ኢትዮጵያን ወደ አገር ቤት ጉዞ የወዳጆችን ግብዣ ተቀብለው የመጡት አሜሪካ ሎሳንጀለስ ኮሚዩኒቲ ኮሌጅ የስነ-ሕይወት ትምህርት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ዶክተር ሊ ሴንኪስካ “ኢትዮጵያ የአፍሪካዊያን ነጻነት ፋና ወጊ፣ የትግላቸው በኩር ናትና፤ በየትኛውም ዓለም ያሉ ጥቁሮች የኢትዮጵያዊያንን ተጋድሎ ይደግፋሉ” ብለዋል።
“ኢትዮጵያ በምዕራባውያን ጥርስ ገብታ ጫና እና ጣልቃገብነትን እየተዋጋች መሆኑን ጠቅሰው ሁሉም የአፍሪካ አገራት የውጭ ሃይሎችን ጣልቃገብነትና ጫና በጋራ መመከት አለባቸው” ነው ያሉት።
ዶክተር ሊ ባሳለፍንው ሳምንትም ከዳያስፖራ አባላቱ ጋር በአፋርና አማራ ክልሎች በአሸባሪው ቡድን የወደሙ አካባቢዎችን ከተመለከቱ በኋላ በጦርነቱ አሸባሪው ህወሃት የፈፀመው ድርጊትና ያደረሰው ውድመት አሳዛኝ መሆኑን ተናግረዋል።
“በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎችንም ማቋቋም ጊዜ የሚሰጠው አይደለም የደረሰውን ጉዳት ስመለከት በጣም አሳዝኖኛል። ለደረሰው ቀውስ መፍትሄ ለመስጠት መታገስ እንደሌለብን ነው የገባኝ የእነዚህ ወገኖች-ቤተሰቦች በሆነ መላ ዘይደን ማቋቋምና ችግሩን መቅረፍ እንዳለብን ነው የሚሰማኝ” ብለዋል።
አፍሮ አሜሪካኑ ዶክተር ሊ እንደ ፓን-አፍሪካዊነት አቀንቃኝ ዜጋ ‘አፍሪካ በውጭ የሚኖሩ ዜጎቿን ትፈልጋለች፤ ዜጎቿም አፍሪካን ይሻሉ፤ የተሻለ ነገ ለመፍጠር መፈላለግ አለብንም ሲሉ አመልክተዋል።
የአገር ቤትና በውጭ ያሉ አፍሪካውያን ትብብር አፍሪካን በዕድገት ለማተለቅ እንደሚያስችል ገልጸው፤ አፍሪካዊያን በመበታተን ከቀጠሉ ግን የአፍሪካ መከራም እየተፈራረቀ ይቀጥላል ብለዋል።
“ዓለም ከአፍሪካ ይፈልጋል እንጂ አፍሪካ ከዓለም የምትሻው ነገር የለም” የሚሉት ሊ፤ የውጭ ሃይሎችን ጣልቃገብነትና ጫና አፍሪካዊያን በጋራ መመከት አለባቸው” ነው ያሉት።
ኢትዮጵያውያን በውጭ አገራት የጀመሩት የበቃ ንቅናቄ መልክትም አፍሪካ ጣልቃገብትን እንደማትሻ፣ ጣልቃገብትን ካላስቆምን የአፍሪካ ሰቆቃ እንደማያበቃ የሚያስገነዝብ ነው፣ “የአፍሪካ መሪዎችም ለአፍሪካ እድገትና ብልጽግና ካሰቡ ሁለንተናዊ እድገት ለማምጣት ሁሉን አሳታፊ የሆነ አሰራር መዘርጋት አለባቸው” ሲሉ ገልጸዋል።