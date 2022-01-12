ጥር 4/2014/ኢዜአ የኦሮሚያ ክልል የመጀመሪያው ወርኃዊ የንባብ ቀን በኦሮሞ የባህል ማዕከል ተካሄደ።
የኦሮሚያ ክልል ወር በገባ አራተኛው ቀን የንባብ ቀን እንዲሆን መወሰኑን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ መግለጹ ይታወቃል።
በዚሁ መሰረት የመጀመሪያው ወርኃዊ የንባብ ቀን በዛሬው እለት በኦሮሞ የባህል ማዕከል ተካሂዷል።
በመርኃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የባህል ማእከሉ ሰራተኞች እንደተናገሩት፤ የንባብ ቀን መጀመሩ የንባብ ባህልን ለማዳበርና ለማሳደግ ያግዛል ብለዋል።
መርኃ ግብሩ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምክንያታዊ ኅብረተሰብ ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረትም ይደግፋል ነው ያሉት።
በመሆኑም በሥራ ቦታ የንባብ ባህል እንዲሻሻል የተጀመረው ሥራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የንባብ ባህልን ለማሳደግ የሚያስችሉ ሥራዎችን ባልተቆራረጠ መልኩ ለመሥራት መዘጋጀቱን መግለጹ ይታወሳል።
በዛሬው ዕለት በመላው ኦሮሚያ በሚገኙ የሕዝብ፣ የትምህርት ተቋማትና የተለያዩ ቤተ መጸህፍት የንባብ ቀን እየተካሄደ ይገኛል።