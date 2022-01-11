የኦሮሚያ ክልል ወር በገባ አራተኛው ቀን የንባብ ቀን እንዲሆን ወሰነ

ጥር 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልል ወር በገባ አራተኛው ቀን የንባብ ቀን እንዲሆን መወሰኑን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
ወርሃዊ የንባብ ቀን የማስጀመሪያ መርሃ ግብር በነገው ዕለት እንደሚካሄድ ተገልጿል፡፡
መርሃ ግብሩን አስመልክቶ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ጉጤ በሰጡት መግለጫ በዕለቱም የቤተ መጽሃፍት ጉብኝትና የአንድ ሰአት የማንበብ መርሃ ግብር የሚካሄድ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ወርሃዊው የንባብ ቀን የድርጊት መርሃ ግብር ሳይቋረጥ እንዲካሄድ የማስተባበር ሃላፊነት እንዳለበት ተናግረዋል።
ቢሮው ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ ጠቁመው፤ በዋነኛነት ከትምህርት ቢሮ ጋር እንደሚሰራ አስረድተዋል፡፡
ለንባብ አመቺ የሆኑ ሁሉም ነገሮች ተሟልተው ሳይሆን በሂደት የማሻሻል ስራ እንደሚሰራ በመታመኑ የተጀመረ መርሃ ግብር መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በክልሉ ከትምህርት ቤቶች ውጭ በመንግስት የሚተዳደሩ 164 ቤተ መጽሃፍት መኖራቸውን ገልጸዋል፡፡
በአንዳንድ ከተሞች የህዝብ ቤተ መጽሃፍት እጥረት እንዳለ የገለጹት ምክትል ኃላፊው፤ በቀጣይ የማሟላት ስራ እንደሚሰራ ጠቅሰዋል፡፡
የንባብ ባህልን በማሳደግ ዕውቀት መር የሆነ ማኅበረሰብ እንዲፈጠር የአብርሆት ቤተ መጽሃፍት በተመረቀ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ ተከትሎ በክልል ደረጃ ይህን የንባብ መርሀ ግብር ለመጀመር መወሰኑን ገልጸዋል፡፡
የአብርሆት ቤተ መጽሃፍት በተመረቀበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሰሙት ንግግር የለውጡ ጉዞ ከተጀመረ ጊዜ አንሥቶ ከታሰበባቸው ነገሮች አንዱ ዕውቀት መር የሆነ ማኅበረሰብ መገንባት መሆኑን መናገራቸው ይታወሳል።
የንባብ ባህል የማሳደግ ፕሮጀክቶች አእምሮን ከተዋጊነትና ከግጭት አምራችነት ለማስፈታትና የሰከነ የሐሳብ መድረክን እንዲመርጥ ለማድረግ ታስበው እየተሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም ኢትዮጵያ ሺህ ዘመናትን የተሻገረ የሥነ ጽሑፍ ሥራና የትምህርት ተቋም ቢኖራትም፤ በመቶ ሺዎች የሚጠጉ መጻሕፍትን ብታመርትም፤ ዕውቀትን በማዕከል ይዘው ለዕውቀት ፈላጊዎች ተደራሽ የሚያደርጉ ማዕከላት ግን በብዛትና በብቃት የሌሏት መሆኑን በመጠቆም በቀጣይ ችግሩ ለመቅረፍ የሚያስችል ስራ እንዲሰራ ጥሪ ማስተላለፋቸው ይታወሳል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ‼
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ‼
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ‼