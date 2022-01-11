በደቡብ ኦሞ ዞን በአመት አንድ ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ማምረት የሚያስችል የስኳር ፋብሪካ ለመገንባት ዝግጅት እየተደረገ ነው

ጥር 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) በደቡብ ኦሞ ዞን በአመት አንድ ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ማምረት የሚያስችል የስኳር ፋብሪካ ለመገንባት በዝግጅት ላይ መሆኑን ኢትዮ ስኳር ማኑፋክቸሪንግ አክሲዮን ማህበር አስታወቀ።
የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ቢታው አለሙ የስኳር ፋብሪካውን ለማቋቋምና ለኢንዱስትሪው ግብአት የሚሆን ሸንኮር አገዳ ለማምረት የተደረገውን ዝግጅት በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል።
በደቡብ ኦሞ ዞን ሃመር ወረዳ ለሚገነበው ፋብሪካ የዝግጅት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው ለኢንዱስትሪው ግብአት የሚሆን ሸንኮራ በ10 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ይመረታል ብለዋል።
በመሆኑም ለሸንኮራው ማምረቻ መሬቱን ዝግጁ የማድረግ ስራ በመከናወን ላይ መሆኑን ጠቁመው ኢንዱስትሪው እውን ሲሆን ከአገር ውስጥ ፍጆታ ባለፈ ለውጭ ገበያ የማቅረብ እቅድ መኖሩን አስረድተዋል።
በዚህም በአገር ውስጥ የምርት እጥረትን ለማስቀረትና ወደ ውጭ በመላክ ምንዛሬ የማምጣት ተስፋን ሰንቋል ነው ያሉት።
አክሲዮን ማህበሩ መንግስት ወደ ግሉ ዘርፍ እንዲዘዋወሩ ለሽያጭ የሚያቀርባቸውን የስኳር ፋብሪካዎች በመግዛት በዘርፉ ከፍተኛ አምራች የመሆን አላማ እንዳለውም አስረድተዋል።
ማህብሩ በደቡብ ኦሞ ዞን ሃመር ወረዳ የስኳር ፋብሪካ ለመገንባት በሂደት ላይ መሆኑን የገለፁት ዋና ስራ አስኪያጁ ለሸንኮራ ልማት የሚውል የ10 ሺህ ሄክታር የማሳ ዝግጅት መጠናቀቁንም ተናግረዋል።
ለፋብሪካው ግብአት የሸንኮራ አገዳ ማምረቻ ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂዎች መሟላታቸውን ጠቁመው ፋብሪካው እውን ሆኖ ምርት እስከሚጀምር ማሳው አሁን ላይ የውጭ ምንዛሬ ሊያመጡ በሚችሉ የተለያዩ ሰብሎች መሸፈኑን ገልጸዋል።
የፋብሪካው ግንባታ እውን ሆኖ ማምረት ሲጀምር ለ5 ሺህ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሮ በአመት አንድ ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ማምረት እንደሚችል አቶ ቢተው አብራርተዋል።
ማህበሩ በተለያዩ አምራች ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም በእንሰሳትና ዓሳ እርባታ፣ የወተትና ወተት ውጤቶችን በማቀነባበር ስራ ላይ ለመሰማራት በዝግጅት ላይ መሆኑ ታውቋል።