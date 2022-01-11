ከአሜሪካ የመጣው ዳያስፖራ ከነገ ጀምሮ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመዘዋወር ለተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ ያደርጋል

ጥር 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) ከአሜሪካ ዳላስ ቴክሳስ የመጣው የዳያስፖራ ግብረ -ሃይል ከነገ ጀምሮ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመዘዋወር ለተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ።
ግብረ-ሃይሉ ጉዞ የሚያደርግባቸውን ስፍራዎችና ድጋፎቹን የሚያደርግበትን ሂደት በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የግብረ-ሃይሉ ሰብሳቢ አቶ መላኩ ዳምጤ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፣ ኢትዮጵያ ባቀረበችው ጥሪ መሰረት ከዳላስ ቴክሳስ በርካታ ዳያስፖራዎች ወደ አገር ቤት ገብተዋል።
የጥሪው ዓላማም የኢትዮጵያን እውነት በመመልከት ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳት መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በአሸባሪው የህወሓት ቡድንና በጋላቢዎቹ በተከፈተባት ጦርነት የተጎዱ ዜጎቿን አለንላችሁ ለማለት መምጣታቸውንም አክለዋል።
ግብረ-ሃይሉ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ስለ ኢትዮጵያ በአሜሪካን አደባባዮች በርካታ ሰልፎችን ያካሄደ ስለመሆኑ ገልጸዋል።
ከድጋፍ ሰልፎች በተጨማሪ በኢኮኖሚ የተጎዱትን አካባቢዎች ለማገዝ የሚውል ከ500ሺህ ዶላር በላይ መሰብሰቡን ተናግረዋል።
የግብረ-ሃይሉ አስተባባሪ አቶ ጳውሎስ ቤተ-ስላሴ በበኩላቸው ዳያስፖራው የውጭ ጫናዎችን ለመቀልበስ ወደ ሀገር ቤት እንደገባ ገልጸዋል።
በተጨማሪም በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎችን ለመርዳት የሚያስችል 51 ሳጥን የህክምና ቁሳቁስና ሌሎች ድጋፎችን ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል።
ግብረ -ሃይሉ ከነገ ጀምሮ ወደ አማራ ክልል ኮምቦልቻ ፣ ወልዲያ እንዲሁም ወደ አፋር ክልል ጭፍራ በመጓዝ ከ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የምግብና አልባሳት ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
ሌላኛዋ የግብረ-ሃይሉ አባል ወይዘሮ በቀለች አራርሳ ኢትዮጵያ የገባችበትን ወቅታዊ ችግር ተከትሎ ለወገናቸው በሚጠበቀው ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ እንደተገኙ አክለዋል።
ግብረ-ሃይሉ ከመጪው አርብ ጀምሮ ከዳላስ ቴክሳስ አብያተ ክርስቲያናት የተሰበሰበውን ከ94 ሺህ ዶላር በላይ በመያዝ ድጋፍ በሚያስፈልጋቸው የአማራና አፋር ክልሎች በመገኘት በጥሬ ገንዘብና እህል በመግዛት ድጋፍ እንደሚያደርግ በመግለጫው ተጠቅሷል።
ግብረ-ሃይሉ በክልሎቹ በሚኖረው ቆይታ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰና በቀጣይ ዘላቂ የሆነ ድጋፍ ማድረግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ የፕሮጀክት ሃሳቦችን ይዞ እንደሚመለስ ተገልጿል።